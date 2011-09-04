تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سیزدهم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با پنجم شوال سال 1432 هجری قمری و چهارم سپتامبر سال 2011 میلادی.
- هفته دوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* فولاد ماهان اصفهان - علم و ادب سایپای مشهد، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان
* راه ساری - دبیری تبریز، ساعت 17، سالن سید رسول حسینی ساری
* پرسپولیس تهران - شهید منصوری قرچک، ساعت 17، سالن خورشید تهران
* گسترش فولاد تبریز - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 17، سالن شهید پورشریفی تبریز
- مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی امروز با برگزاری دیدارهای زیر در ایتالیا پیگیری میشود:
گروه C:
* نیجریه - ونزوئلا
* تائیتی - روسیه
گروه D:
* ژاپن - اوکراین
* برزیل - مکزیک
نظر شما