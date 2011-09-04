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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۱۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته دوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری جام جهانی فوتبال ساحلی از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سیزدهم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با پنجم شوال سال 1432 هجری قمری و چهارم سپتامبر سال 2011 میلادی.

- هفته دوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* فولاد ماهان اصفهان - علم و ادب سایپای مشهد، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان
* راه ساری - دبیری تبریز، ساعت 17، سالن سید رسول حسینی ساری
* پرسپولیس تهران - شهید منصوری قرچک، ساعت 17، سالن خورشید تهران
* گسترش فولاد تبریز - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 17، سالن شهید پورشریفی تبریز

- مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی امروز با برگزاری دیدارهای زیر در ایتالیا پیگیری می‌شود:
گروه C:
* نیجریه - ونزوئلا
* تائیتی - روسیه

گروه D:
* ژاپن - اوکراین
* برزیل - مکزیک

کد مطلب 1398263

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