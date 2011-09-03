انجمن حمایت از مصرف کننده در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال عصر شنبه در دیدار با روسای مجامع صنفی استان، تعداد کل واحدهای صنفی موجود در سایت اصناف را بیش از 36 هزار مورد با تعداد 286 اتحادیه صنفی اعلام کرد.

وی اظهار داشت: در 11 شهر استان مجمع امور صنفی دایر است که امورات مربوط به اصناف و بازرگانی را در تامین و توزیع انجام می دهند.

رئیس سازمان بازرگانی استان گلستان، اهم اقدامات اصناف را ساماندهی و صدور پروانه کسب، معرفی واحدهای بدون پروانه کسب، ساماندهی صنوف آلاینده، تنظیم بازار شب عید، ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس، برگزاری مراسمهای مذهبی، اعیاد ملی و اسلامی و یادواره شهدا و شرکت در آن عنوان کرد.

وی ادامه داد: مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی ضمن تنظیم بازارنسبت به کنترل ونظارت وبازرسی اقدام می کنند.

وی اجرای طرح میزان، ایران کد، ایجاد سایت مشاوران املاک، آمایش تجاری، ایجاد فروشگاههای اینترنتی و اصلاح شبکه های توزیع را از مهمترین برنامه های در دست اقدام برشمرد و افزود: تا پایان سال سه واحد دانشگاهی علمی و کاربردی جهت آموزش اصناف در استان افتتاح خواهد شد.