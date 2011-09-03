سرمایه گذاری 80 میلیارد ریالی بانک صنعت و معدن در نهبندان محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی راد ظهر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان نهبندان اظهارداشت: بر اساس قانون بودجه 90 سرمایه گذاران بخش خصوصی در صورت سرمایه گذاری در مناطق محروم از 10 درصد تخفیف و 10 درصد کمک بلاعوض دولت بهره مذد می شوند.

وی با بیان اینکه نمایندگی صنایع و معادن با یک نفر نیروی انسانی پاسخگوی مسائل و مشکلات مراجعات بهره برداران و سرمایه گذاران بخش معدن شهرستان نهبندان نیست خواستار توجه و همکاری اداره کل صنایع و معادن خراسان جنوبی در زمینه رفع مشکلات فراروی توسعه سرمایه گذاری بخش معدن در این شهرستان شد.

فرماندار نهبندان از آغاز عملیات اجرایی احداث کشتارگاه صنعتی با چهار میلیارد تومان سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی و بخش تعاون و پروژه گاوداری صنعتی 300 راسی با مشارکت بانک کشاورزی و بخش خصوصی در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت: تا پایان امسال هزار و 544 فرصت شغلی پایدار در این شهرستان ایجاد می شود.

افتتاح 754 پروژه در خراسان جنوبی / نوسازی 40 مدرسه

سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان جنوبی نیز بر تلاش مسئولان استان برای فراهم شدن زیر ساختهای توسعه اشتغال پایدار و حل مشکلات سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت: مهمترین مسئولیت مسئولان تلاش همه جانبه در از بین بردن محرومیت و زدودن فقر و حمایت از طبقات مستضعف جامعه است.

کاظم اولیایی به افتتاح 754 پروژه با 203 میلیارد تومان اعتبار به مناسبت هفته دولت در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: از این تعداد 408 پروژه در مناطق محروم روستایی استان به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: از آغاز فعالیت دولتهای نهم و دهم تاکنون هشت هزار و 557 پروژه در استان به بهره برداری رسیده است.

اولیایی از اجرای طرح ارزیابی فعالیتهای عمرانی و انجام بازدبدهای میدانی از پروژه های عمرانی خراسان جنوبی با حضور استاندار این استان خبر داد و گفت: در اجرای این طرح صرفه جویی در منابع مالی، میزان هزینه، کمیت و کیفیت و سرعت اجرای پروژه های عمرانی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت و شناسایی قابلیتهای بانکها در زمینه سرمایه گذاری در بخشهای مختلف تاکید کرد و گفت: در سال جاری 40 مدرسه روستایی خراسان جنوبی با مشارکت بانک کشاورزی این استان تجهیز و نوسازی شده است.

امام جمعه نهبندان نیز بهره مندی مردم خراسان جنوبی از افتتاح صدها پروژه در هفته دولت را نشانه نگاه و توجه ویژه دولت به محرومیت زدایی و تحقق عدالت در راستای اهداف چشم انداز 20 ساله توسعه متوازن کشور خواند و ابراز امیدواری کرد: با حمایتها و رهنمود های رهبر معظم انقلاب و همکاری مردم روند توسعه استان با شتاب بیشترادامه یابد.

حجت الاسلام عباسعلی خزایی با اشاره به دوازدهعمین سالروز سفر تاریخی و پرخیرو برکت رهبر معظم انقلاب به نهبندان اختصاص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه احداث مصلی امام علی ( ع ) نهبندان را خواستار شد.