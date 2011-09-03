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۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۳۹

ذاکری:

مدیران اجرایی در سرشماری نفوس و مسکن با فرمانداران همکاری کنند

مدیران اجرایی در سرشماری نفوس و مسکن با فرمانداران همکاری کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی گفت: مدیران دستگاه های اجرایی ملزم به همکاری با فرمانداران برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال جاری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ذاکری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق دستور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مدیران دستگاه های اجرایی استان موظف به ارائه امکانات رایگان برای اجرایی شدن هرچه بهتر طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 هستند.

وی ادامه داد: این امکانات شامل واگذاری فضاهای اداری و آموزشی، خودرو و دیگر وسایل مورد نیاز است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: این تصمیم بر اساس فرمان ریاست محترم جمهوری و به دلیل تاکیدات ایشان بر اهمیت امر آمارگیری و لزوم اجرای هر چه موفق تر این سرشماری اتخاذ شده است.

ذاکری تصریح کرد: با توجه به تغییرات وسیع در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و نیاز مبرم به اطلاعات دقیق و بهنگام در این خصوص، سرشماری این دوره به عنوان هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با فاصله پنج سال از سرشماری قبلی، از تاریخ دوم تا 22 آبان ماه سال جاری به اجرا در خواهد آمد.

کد مطلب 1398273

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