مدیران اجرایی در سرشماری نفوس و مسکن با فرمانداران همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ذاکری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق دستور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مدیران دستگاه های اجرایی استان موظف به ارائه امکانات رایگان برای اجرایی شدن هرچه بهتر طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 هستند.

وی ادامه داد: این امکانات شامل واگذاری فضاهای اداری و آموزشی، خودرو و دیگر وسایل مورد نیاز است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: این تصمیم بر اساس فرمان ریاست محترم جمهوری و به دلیل تاکیدات ایشان بر اهمیت امر آمارگیری و لزوم اجرای هر چه موفق تر این سرشماری اتخاذ شده است.

ذاکری تصریح کرد: با توجه به تغییرات وسیع در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و نیاز مبرم به اطلاعات دقیق و بهنگام در این خصوص، سرشماری این دوره به عنوان هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با فاصله پنج سال از سرشماری قبلی، از تاریخ دوم تا 22 آبان ماه سال جاری به اجرا در خواهد آمد.