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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۶

صفرزاده:

عرضه اجناس چینی در نمایشگاه های پاییزه خراسان رضوی ممنوع است

عرضه اجناس چینی در نمایشگاه های پاییزه خراسان رضوی ممنوع است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: ممنوعیت عرضه اجناس چینی از ویژگی های نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا در این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سعی می شود عمده کالاها از برندهای معتبر و با کیفیت داخلی تامین شود، اظهارداشت: این سازمان در صدد است با جلوگیری از عرضه کالاهای چینی و با ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان داخلی کالاها با کیفیت و بسته بندیهای متنوع و با قیمت مناسب عرضه شود.

وی افزود: برای پیاده سازی برنامه های مرتبط با تنظیم بازار در آستانه بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا، برپایی 24 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا به در استان برنامه ریزی شده و در دست اجرا است.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان محصولات با کیفیت داخلی از اهداف برگزاری این نمایشگاه ها در استان است، افزود: فراهم کردن امکان دسترسی بهتر عموم اقشار جامعه به انواع کالاهای پرمصرف فصلی با قیمت مناسب، افزایش قدرت انتخاب و خرید مصرف کنندگان از دیگر دلایل برگزاری نمایشگاه پاییزه است.

صفرزاده بیان کرد: نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا "فروش پاییزه" در 24 شهر استان از نیمه شهریورماه تا اوایل مهر به تناسب فعالیت کرده و در مشهد مقدس، نمایشگاه فروش پاییزه از 18 تا 28 شهریور در نمایشگاه بین المللی مشهد پذیرای عموم مردم است.

لازم به ذکر است، همزمان با برگزاری نمایشگاههای مذکور، فروش فوق العاده در واحدهای صنفی منتخب اتحادیه های پوشاک، سراجان و لوازم التحریربا تخفیف پنج تا 15 درصد بر پا خواهد شد.

کد مطلب 1398275

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