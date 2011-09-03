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۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۲۳:۵۹

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: مشورت از جمله امور سفارش شده در دین اسلام است که برای پیشبرد مناسب امور بسیار مؤثر و کارگشاست، البته شک نیست برای حصول نتیجه مناسب و دریافت پیشنهاد و راهکار مثبت باید با افرادی مشورت کنیم که صالح بوده و خیرخواه باشند.

آیه روز:

أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنتُم مِّن وُجْدِکُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَإِن کُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى .

همانجا که [خود] سکونت دارید به قدر استطاعت‏خویش آنان را جاى دهید و به آنها آسیب [و زیان] مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر براى شما [بچه] شیر مى‏دهند مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگى میان خود به مشورت پردازید و اگر کارتان [در این مورد] با هم به دشوارى کشید [زن] دیگرى [بچه را] شیر دهد .

سوره طلاق، آیه 6

حدیث امروز:

امام صادق(ع):

لا تُشـاوِر اَحمَق وَ لا تَستَعِنَّ بَکَذّابٍ وَ لا تَثق بِمَوَدَهِ مُلُوک.

با احمق مشورت نکن و از دروغگو یارى مجو و به دوستى زمامداران اعتماد مکن.

تحف العقول، ص316

کد مطلب 1398278

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