مجلس از انرژي هاي نو حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، علي دانش منفرد كه به همراه اعضاي كميسيون انرژي براي بازديد از نمايشگاه بين المللي خاورميانه به كيش سفركرده است ، افزود: در ايران به دليل يارانه اي بودن سوخت و انرژي و نيز فراواني نفت و گاز استفاده از انرژي هاي نو به ظاهرتوجيه پذير نيست ، اما در آينده با افزايش قيمت نفت و تقاضاي بالاي جهاني ، اين نوع انرژي ها از نظر اقتصادي توجيه پذيرخواهند شد.

وي اظهار كرد: بر اساس گزارش سالانه آژانس بين المللي انرژي، تا پايان سال 2030 ميلادي مصرف انواع مختلف انرژي در كشورهاي مختلف جهان، 59 درصد رشد خواهد يافت .

وي تصريح كرد: آفتابي بودن ، داشتن باد و گرماي زمين از مزيت هاي بارزكشورمان در زمينه انرژي هاي تجديد پذير هستند.

دانش منفرد افزود: پيشرفت هاي تحقيقاتي وعملياتي بسياري در زمينه هاي انرژي هاي تجديد پذيردر كشورمان صورت گرفته و ايران جزء معدود كشورهايي است كه توانايي طراحي و ساخت نيروگاه خورشيدي و بادي را دارد.

گفتني است، نمايشگاه بين المللي انرژي خاورميانه با حضور115 شركت داخلي و 37 شركت خارجي از 24 آذرماه در كيش آغاز شده كه در اين نمايشگاه آخرين مراحل پيشرفت پروژه انرژي نيروگاه خورشيدي شيراز به همراه قطعات ساخت داخل اين نيروگاه در معرض ديد عموم قرار گرفته است.