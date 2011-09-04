جدال تفکرات ویسی و ‌پورغلامی در مصاف صبا و ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، بازی حساس هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از روز پنجشنبه این هفته آغاز میشود ولی روز جمعه صبای قم مقابل تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در دیداری حساس در خانه به میدان خواهد رفت.
برای همین منظور دور جدید تمرینات این تیم برای بازی هفته ششم دور رفت مسابقات لیگ برتر با ملوان انزلی از روز دوشنبه گذشته آغاز شده است و طی آن شاگردان عبدالله ویسی در تیم صبای قم تلاش میکند تا در این دیدار، بازی خوبی همراه با کسب سه امتیاز به نمایش بگذارند.
بازیکنان صبای قم پس از باخت ناباورانه به شاهین بوشهر، به فاصله چهار روز از این بازی دور جدید تمرینات خود را از سر گرفتهاند تا بعد از کسب ۱۰ امتیاز از پنج بازی گذشته خود که با نتایجی خوب و قابل قبول همراه بوده است، مهیای دیدار حساس هفته ششم نیم فصلن نخست لیگ یازدهم مقابل ملوان بندر انزلی باشند.
با اینکه دیدار با شاهین بوشهر در هوای بسیار طاقت فرسای این شهر یک بازی بسیار سخت و پر برخورد بود اما بازیکنان صبای قم در این دیدار تلاش زیادی برای کسب پیروزی و سه امتیاز این دیدار انجام دادند اما شرایط به گونهای پیش رفت تا نخستین باخت آنها در این فصل شکل بگیرد.
کادر فنی تیم فوتبال صبای قم نیز از فرصت بهره برد و در تعطیلات لیگ برتر به واسطه بازیهای تیم ملی فوتبال کشورمان، بازیکنان این تیم زیر نظر ویسی و همکارانش تمرینات فشرده و مطلوبی را برگزار کردند تا در دیدار با ملوان بندر انزلی در حضورهواداران خود بهانهای برای نتیجه نگرفتن نداشته باشند.
این در حالی است که در تمرینات اخیر صبای قم و به خصوص بعد از دیدار با شاهین بوشهر، تمام بازیکنان تیم اعم از بازیکنان مصدوم تیم صبا که در چند بازی نیز غایب بودهاند حضور دارند تا خود را با بهترین فرم ممکن برای دیدار با ملوان بندر انزلی آماده کنند.
در تمرینات اخیر صبای قم انگیزه زیادی بین بازیکنان این تیم به چشم میخورد و شاگردان ویسی تلاش میکنند در دیدار با ملوان بازی بسیار خوبی را به نمایش بگذارند و خاطره باخت غیر منتظره هفته پنجم لیگ برتر را از ذهن هواداران خود پاک کنند.
البته صباییها به این نکته نیز توجه دارند که که ملوان بندر انزلی به دلیل شرایط خاصی که در جدول ردهبندی دارد، از این دیدار به دنبال کسب حداکثر امتیاز خواهد بود و به همین خاطر نمیتوان در دیدار روز جمعه شاگردان پورغلامی را دست کم گرفت.
تیم فوتبال صبای قم در حال حاضر با کسب ۱۰ امتیاز، در مکان سوم جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور ایستاده است.
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال صبای قم در دیداری حساس از ششمین هفته دور رفت لیگ برتر فوتبال به مصاف ملوان بندر انزلی میرود.
به گزارش خبرنگار مهر، بازی حساس هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از روز پنجشنبه این هفته آغاز میشود ولی روز جمعه صبای قم مقابل تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در دیداری حساس در خانه به میدان خواهد رفت.
نظر شما