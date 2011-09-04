کشف 97 هزار کیلو فرآورده دامی غیر بهداشتی در استان مرکزی

سید سعید حسینی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در 5 ماهه اول امسال 38 هزار و 913 مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های دامی اعم از رستورانها، سردخانه ها و خودروهای حمل فرآورده های دامی صورت گرفته که طی آن 97 هزار و 149 کیلو انواع فرآورده های دامی غیربهداشتی کشف و از چرخه مصرف خارج شدند.

وی یادآور شد: همچنین در این رابطه 185 متخلف با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی در ادامه با اشاره به اجرای طرح لیبل گذاری بر لاشه های دامی در استان مرکزی بیان داشت: طرح لیبل گذاری بر لاشه های دام استان در حال حاضر در دو شهرستان اراک و ساوه به طور آزمایشی در حال اجراست و پیش بینی می شود این طرح امسال در سراسر استان مرکزی برگزار شود.

حسینی بیان داشت: در طرح لیبل گذاری اطلاعاتی اعم از تاریخ تولید، تاریخ انقضا، کشتار تحت نظارت دامپزشکی و نام کشتارگاه بر لاشه دامها حک می شود.

وی ادامه داد: با اجرای طرح لیبل گذاری قصابان متناسب با فروش روزانه گوشت تهیه کرده واز فروش گوشت تاریخ گذشته به مردم جلوگیری می شود.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: طرح لیبل گذاری بر لاشه های دام تا اجرای کامل طرح بسته بندی فرآورده های دامی در استان مرکزی ادامه خواهد یافت.