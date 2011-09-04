انجام مطلوب فعالیتهای بهزیستی نیازمند استفاده بهینه از اعتبارات است

سیدقباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ایجاد زمینه های مناسب برای استفاده بهینه از اعتبارات و بودجه، این اداره کل می تواند بیش از قبل در راستای تحقق۶۷ نوع فعالیت تعریف شده موفق عمل کند.

وی ادامه داد: همچنین این امر کمک می کند تا بهزیستی البرز بتواند بهترین نوع خدمت به جامعه هدف بهزیستی را ارائه دهد که این امر، بسیار مطلوب است.

این مسئول از اختصاص ۱۳میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار به بهزیستی این استان البرز خبر داد و گفت: این اعتبار برای هزینه در دو بخش تخصیص یافته است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز عنوان کرد: اعتبار یادشده برای دو بخش تملک دارایی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و خدماتی به مبلغ سه میلیارد و۷۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.

وزیری افزود: بهزیستی طیف گسترده ای از خدمات را ارائه می کند که باید این امر به بهترین نحو صورت گیرد تا نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد.

وی یادآور شد: کاهش مشکلات بهزیستی استان البرز نیازمند تداوم همکاری ها و تعامل دستگاه های دیگر است و این امر، ضرورت فراوانی دارد.