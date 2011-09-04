قیمت گاز خانگی ثابت ماند/ قبوض نجومی در انتظار 15 درصد مشترکان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها (28 آذر 1389) محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقلیم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شد و 12 دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اجرایی شد.

بر اساس با فرمول جدید قیمت گذاری گاز خانگی، 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شد که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در 363 شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعیین شد که مطابق با این الگو شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری شدند.

با گذشت چند ماه از اجرای این طرح و ارسال قبوض نجومی گاز برای مشترکان خانگی، نمایندگان مردم در خانه ملت نسبت به سیاست قیمت گذاری گاز خانگی انتقادهای گسترده ای را مطرح کردند که در نهایت این انتقادها منجر به اصلاح سیاستهای قیمت گذاری گاز توسط دولت شد.

از این رو با ارائه طرحی به ستاد هدفمندی یارانه ها تغییراتی در برخی از اقلیم های مشترکان خانگی اعمال که این تغییرات منجر به پرداخت بخشی از مبالغ قبوض گاز به مشترکان خانگی شد ضمن آنکه دوره سرد سال برای تمامی مشترکان 15 تا 30 روز افزایش یافت.

آمارهای رسمی وزارت نفت حاکی از آن است که از خرداد تا مرداد ماه سالجاری در مجموع بیش از 40 میلیارد تومان از مبالغ قبوض نجومی گاز به مشترکان در قالب بستانکاری پرداخت شده است.





قیمت گاز خانگی گران نمی شود

بر اساس روند قیمت گذاری گاز خانگی، در پنج ماهه پایانی سالجاری تغییراتی در نحوه محاسبه گاز طبیعی مشترکان حاصل می شود به طوری که در این دوره اقلیم ها بار دیگر در محاسبه گازبهای مشترکان خانگی اثر گذار خواهند بود.

پیگیریهای خبرنگار مهر از وزارت نفت درباره آخرین وضعیت محاسبه گازبهای مشترکان خانگی در دوره پنج ماهه سرد سال، حاکی از آن است که مسئولان ستاد هدفمندی یارانه ها و رئیس جمهوری برای تثبیت بهای گاز مشترکان خانگی به جمع بندی نهایی دست یافته اند.

بر این اساس، مهر ماه سالجاری ستاد هدفمندی یارانه ها به طور رسمی از تثبیت گازبهای مشترکان در دوره پنج ماهه سرد سال خبر می دهد اما احتمال تغییراتی در تعیین برخی از اقلیم های آب و هوایی تعداد محدودی از شهرهای کشور وجود دارد.

برای تعیین این اقلیم ها، درخواستی اخیرا به منظور استعلام و وضعیت آب و هوایی اقلیمهای تمامی شهرهای کشور از سوی وزارت نفت به سازمان هواشناسی کشور ارسال شده است.

پیش بینی می شود به زودی پاسخ به این درخواست وزارت نفت با کمترین تغییرات ممکن توسط سازمان هواشناسی تهیه و ارسال شود که در این صورت با تثبیت قیمت گاز تنها تغییرات محدودی در برخی از اقلیمهای هواشناسی به وقوع می پیوندد.

در مجموع گمانه زنی های رسمی حاکی از آن است که قیمت گاز خانگی امسال تغییری پیدا نمی کند و از این رو با احتساب شرایط سال گذشته صدور قبوض نجومی برای تعدادی از مشترکان خانگی دور از انتظار نخواهد بود.



15 درصد مشترکان خانگی در مرز دریافت قبوض نجومی

به گزارش مهر، شرکت ملی گاز ایران اخیرا با انتشار گزارشی با تاکید بر اینکه فصل تابستان امسال با وجود کاهش قابل توجه مصرف گاز خانگی اما حدود 16 درصد مشترکان قبوض زرد و قرمز دریافت کرده اند، اعلام کرد: این دسته از مشترکان باید اصلاح الگوهای مصرف گاز اقدام کنند زیرا در مرز هشدار مصرف این حامل انرژی قرار دارند.

همچنین در این مدت حدود 84 درصد مشترکان با رعایت الگوهای تعیین شده، قبوض سبز رنگ دریافت کردند ضمن آنکه با توجه به کاهش مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، مشترکان باید از فرصت تابستان برای بهینه‌سازی سامانه‌های گرمایشی به ویژه در شوفاژخانه ها استفاده کنند.



در همین حال وزارت نفت از انجام تعمیرات احتمالی موتورخانه، نصب شیرهای ترموستات، عایق کاری لوله‌های آب گرم، گچ زدایی از دیواره دیگ موتورخانه، استفاده از مشعلهای استاندارد، عایق کاری موتورخانه و دو جداره کردن شیشه ساختمانها و منازل را از مهمترین راهکارهای کاهش هزینه مصرف انرژی و افزایش بهره وری نام برده است.



به گزارش مهر، مطابق با جداول تعریف شده مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دریافت می کنند و مشترکانی که مصرف گاز آنها در پله های سه، چهار و پنج باشد، قبوض زرد دریافت خواهند کرد.



همچنین آن دسته از مشترکانی که مصرف گاز طبیعی آنها در ردیف پله های ششم تا دوازدهم قرار می گیرد قبوض قرمز دریافت خواهند کرد که میزان بار مالی قبوض گاز این دسته از مصرف کنندگان افزایش قابل توجه ای نسبت به گذشته پیدا می کند.