به گزارش خبرنگارمهر، احمد عطارنیا شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه مراکز آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی به روند رو به رشد اداره کل فنی وحرفهای قم اشاره کرد و اظهار داشت: در پنج ماه نخست امسال اداره کل فنی وحرفهای استان قم پیشرفت قابل توجهی در زمینه آموزش و مهارت آموزی داشته است.
وی از ارائه یک میلیون ۵۰۰ هزار نفر ساعت آموزش در مراکز فنی و حرفهای قم خبر داد وگفت: این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد قابل ملاحظهای داشته است.
سرپرست اداره کل فنی و حرفهای قم با تبیین برنامههای اداره کل فنی وحرفهای استان گفت: در حال حاضر برنامههای آموزشی را در قالب ۶ مرکز ثابت و یک مرکز ندامتگاه و تعدادی پایگاه سیار دنبال میکنیم.
وی از افتتاح دو مرکز آموزش فنی وحرفهای در خیابان انقلاب و نیروگاه خبر داد و بیان داشت: در سالهای اخیر از نظر فضای آموزشی کمبودهایی داشتیم که با افزوده شدن این دو مرکز برخی از مشکلات در این زمینه حل میشود.
عطارنیا ادامه داد: با وجود کمبود فضاهای آموزشی و حمایت برخی مسئولین، آموزش در مراکز فنی وحرفهای روند روبه رشدی را داشته است.
وی آموزش را به عنوان یکی از جریانهای سیال زندگی و بخشی از ضروریات یک جامعه پویا نام برد و تصریح کرد: ارتقاء سطح آموزش کمک شایانی به گستره علم در جامعه میکند.
سرپرست اداره کل فنی وحرفهای قم با بیان اینکه نمایشگاهها باید به سمت تخصصی شدن پیش بروند اضافه کرد: سراسر دنیا نمایشگاهها به صورت تخصصی برگزار میشود و ما نیز با برپایی چنین نمایشگاههایی میتوانیم به جذب مخاطبان وآشنایی بیشتر با توانمندیهای مختلف آنان بپردازیم.
وی از مسئولین خواست تا حمایت خود را از برگزاری نمایشگاههای تخصصی ابراز کنند وبرای جذب دستگاهها در برگزاری نمایشگاههای تخصصی اقدام کنند.
در پنجماه نخست امسال/
1.5 میلیون نفر ساعت آموزش در مراکز فنی و حرفهای قم ارائه شد
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل فنی و حرفهای استان قم از ارائه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ساعت آموزش در مراکز فنی و حرفهای قم در پنج ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگارمهر، احمد عطارنیا شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه مراکز آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی به روند رو به رشد اداره کل فنی وحرفهای قم اشاره کرد و اظهار داشت: در پنج ماه نخست امسال اداره کل فنی وحرفهای استان قم پیشرفت قابل توجهی در زمینه آموزش و مهارت آموزی داشته است.
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