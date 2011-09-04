هفت نقطه آلوده شهر قزوین پاکسازی شد

سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده که از روز گذشته در تمامی شهرستانهای استان آغاز شده است 20 قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند.

غیاثوند تصریح کرد: در این طرح 13 توزیع کننده و هفت قاچاقچی مواد افیونی و 84 نگهدارنده مواد مخدر دستگیر شدند.

وی افزود: از این افراد تاکنون هفت کیلو و 522 گرم تریاک، 53 گرم شیشه، 32 گرم حشیش، 22 گرم شیره تریاک، هشت گرم

کراک، 4.5 گرم سوخته تریاک و پنج کیلو و 29 گرم سایر مواد مخدر کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین یادآورشد: در اجرای این طرح از 32 منزل مسکونی بازرسی و 27 نقطه آلوده در

قسمتهای مختلف شهر پاکسازی شد.