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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

فروتن به مهر خبر داد:

آغاز کار لیگ دو و میدانی استان مرکزی از 18 شهریور

آغاز کار لیگ دو و میدانی استان مرکزی از 18 شهریور

اراک – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت دو و میدانی استان مرکزی از آغاز کار لیگ دو و میدانی استان مرکزی از 18 شهریور ماه جاری در اراک خبر داد.

مجید فروتن با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لیگ دو و میدانی استان مرکزی با هدف شناسایی ورزشکاران نخبه و برتر برای حضور قدرتمند تیم استان در مسابقات سراسری از 18 شهریور لغایت اواخر مهرماه امسال برگزار می شود.

وی ادامه داد: استان مرکزی تنها استان برگزار کننده لیگ دو و میدانی در کشور است که این امر نشانگر جایگاه والای این ورزش در استان دارد.

رئیس هیئت دو و میدانی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود بر ضرورت تقویت دانش فنی مربیان رشته دو و میدانی استان مرکزی تاکید کرد و گفت: برگزاری یک دوره آموزشی مربیگری و داوری دو ومیدانی استان مرکزی به میزبانی شهر اراک در آینده ای نزدیک در این راستا در اولویت کار هیئت دو و میدانی استان قرار گرفته است.

کد مطلب 1398307

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