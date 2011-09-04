آغاز کار لیگ دو و میدانی استان مرکزی از 18 شهریور

مجید فروتن با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لیگ دو و میدانی استان مرکزی با هدف شناسایی ورزشکاران نخبه و برتر برای حضور قدرتمند تیم استان در مسابقات سراسری از 18 شهریور لغایت اواخر مهرماه امسال برگزار می شود.

وی ادامه داد: استان مرکزی تنها استان برگزار کننده لیگ دو و میدانی در کشور است که این امر نشانگر جایگاه والای این ورزش در استان دارد.

رئیس هیئت دو و میدانی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود بر ضرورت تقویت دانش فنی مربیان رشته دو و میدانی استان مرکزی تاکید کرد و گفت: برگزاری یک دوره آموزشی مربیگری و داوری دو ومیدانی استان مرکزی به میزبانی شهر اراک در آینده ای نزدیک در این راستا در اولویت کار هیئت دو و میدانی استان قرار گرفته است.