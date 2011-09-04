اختلافات مسئولان روند خدمتگزاری را کند می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش در جمع مردم اردکان اظهار داشت: با دستمایه معنوی بر گرفته از رمضان، زندگی فردی را سامان و فعالیتهای اجتماعی و خدمت به مردم را وجهه همت خویش قرار دهیم.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در جامعه بیان داشت: جامعه ملتهب ما در شرایط حساس فعلی نیاز به آرامش دارد و مردم به ویژه جوانانمان دورنمایی روشن و اطمینان بخش را انتظار می کشند بر این اساس تنازعات و اختلافات مسئولان باعث به وجود آمدن کدورتها و رواج بداخلاقیها در جامعه که آفتی برای بنیانهای دینی و فرهنگی است می شود.

تابش ادامه داد: این اختلافات همچنین باعث کند کردن روند خدمتگزاری به مردمی می شود که چشم به راه اقدامات مسئولان هستند.

وی خطاب به همه مسئولان تاکید کرد: با سعه صدر، ادب، صداقت، عفو و گذشت، امانتداری، اخلاق حسنه، عمل صالح و برنامه ریزی مطلوب مسیر خدمتگزاری به مردم خصوصا اقشار آسیب پذیر را هموار کنیم که مسلما دعای خیر مردم و تفضلات الهی یار و مددکار خواهد بود.

نماینده مردم اردکان همچنین گفت: ما در سایه تعامل با سایر مسئولان و با اتکا به همین سرمایه های معنوی برگرفته از مردم شریف اردکان و کمک همه مسئولان امر در سطوح مختلف کشوری، استان و شهرستان، توانسته ایم با خلق موقعیتهای ممتاز برای شهرستان مسیر توسعه و پیشرفت اردکان پرافتخار را هموار کنیم.

وی ادامه داد: توسعه اردکان باید توسعه ای متوازن و پایدار و عادلانه باشد و همه مردم در سطح شهرستان اعم از شهر و روستا از مواهب آن بهره مند شوند.

تابش عنوان کرد: نعمت وجود رهبری که عنایت ویژه ای به این خطه دارند و برگرفته از آشنایی ایشان با علمای دردآشنای منطقه خصوصا ائمه جمعه فقید مرحوم آیت الله خاتمی و آیت الله بهجتی است را ارج بنهیم و حمایتهای دولت، توجه مجلس و همراهی مسئولان کشوری و استانی و تعامل و هماهنگی آنها را قدر بدانیم و هیچگاه مصالح کلی را فدای مسائل کوچک و کم اهمیت نکنیم.

نماینده مردم اردکان تصریح کرد: قدردان وجود مردمی که ولی نعمت و سرمایه های گرانقدر انقلاب هستند باشیم که اگر رضایتمندی آنها جلب شود، کید و حسد و خدعه دشمنان و بدخواهان این ملت اثری نخواهد کرد و توطئه های آنان نقش بر آب خواهد شد.