پرداخت کمک هزینه جهیزیه به 2400 زوج البرزی در سال گذشته

سیدهادی کرابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح کوثر برای تهیه جهیزیه نوعروسان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد در البرز اجرایی شده است.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز ادامه داد: طرح کوثر طرحی است که با برنامه ریزی کمیته امداد و با مشارکت و همیاری خیران و نیکوکاران با بهره گیری از حمایت آنان اجرا می شود.

این مسئول بیان کرد: این طرح با اولویت خانواده های بی سرپرست در مناطق محروم به ویژه روستاها و با حفظ کرامت و منزلت خانواده ها انجام می شود.

وی افزود: معرفی فعالیتهای این نهاد به جامعه خیران و نیکوکاران در امر ازدواج مددجویان و بهره مندی از مشارکت و مساعدت خیرین و نیکوکاران در سنت حسنه ازدواج از اهداف اجرای طرح کوثر است.

این مسئول گفت: بهره مندی خانواده های نیازمند از حمایت های خیران در راستای تهیه جهیزیه نوعروسان از دیگر اهداف اجرای طرح کوثر است.

شناسایی موسسات خیریه فعال در عرصه ازدواج و جلب مشارکت آنها

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز اظهار داشت: در این راستا کمیته امداد اقدام به شناسایی موسسات خیریه فعال در عرصه ازدواج و جلب مشارکت آنها کرده است.

وی از شناسایی خیران و نیکوکاران حقیقی و حقوقی و بهره گیری از حمایت آنها به عنوان یک امر بسیار مطلوب یاد کرد و این امر را بسیار مهم دانست.

کرابی یادآور شد: تشکیل پرونده برای نوعروسان تحت حمایت و معرفی آنان به پایگاههای مشارکت خیرین از اقدامات اجرایی کمیته امداد در اجرای طرح کوثر است.