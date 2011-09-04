اینترنت ملی برای 10میلیون ایرانی/ پاسخگویی به 70 درصد نیاز کاربران

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه کامل و جامع برای تامین پهنای باند مورد نیاز فعالیتهای مختلف تعریف شده به همین جهت و با توجه به همگرایی میان ارتباطات تصویر و دیتا در این شبکه ارائه پهنای باند بسیار زیاد به کاربران پیش بینی شده تا امکان استفاده از سرویس هایی چون ویدئو درخواستی (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) و امکان آپلود این محتوا برای شهروندان ایرانی فراهم شود.

شبکه ملی اینترنت پاسخگوی 70 درصد نیاز کاربران

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این اعلام کرد که برای 10 میلیون کاربر ایرانی دسترسی به پهنای باند با سرعت 20 مگابیت بر ثانیه در شبکه ملی اینترنت – شبکه ملی اطلاعات - درنظر گرفته شده و طبق برآوردهای انجام شده این میزان پهنای باند تا 4 سال آینده برای نیاز کاربران پاسخگو خواهد بود.

به گفته وی معماری این شبکه به نحوی است که به تناسب نیاز و درخواست این میزان قابلیت ارتقا خواهد داشت.

تقی پور مهمترین دستاورد شبکه ملی اینترنت و استفاده از دیتاسنتر ملی را ایجاد امنیت و مصون ماندن از حملات اینترنتی عنوان کرد و معتقد است: کشور ما به طور مرتب در معرض حملات اینترنتی قرار دارد که البته تا به امروز ظرفیت خوبی در بحث تامین امنیت و ایمنی برای شبکه های داخل کشور فراهم بوده است اما با ایجاد شبکه ملی اینترنت به طور قطع با یک تحول و انقلاب در تامین امنیت فضای مجازی در کشور روبرو خواهیم بود.

در این راستا گفته شده که طراحی شبکه ملی اینترنت انجام شده و فاز اول این پروژه بزودی به بهره برداری خواهد رسید.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین اظهارات خود در مورد شبکه ملی اینترنت اعلام کرد که این شبکه 70 درصد از نیازهای مردم را که از طریق شبکه اینترنت به انجام می رسد را بر طرف کرده و از امنیت و سرعت بالاتری نیز برخوردار است.

تقی پور تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات می تواند الگوهای کشور را در حوزه‌ های مختلف همچون کسب و کار الکترونیکی، سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیک برطرف کند.

دسترسی مستقیم بر عملکرد اپراتورهای موبایل

وی همچنین اظهار داشت: تغییرات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث تغییر در سبک زندگی بشر شده و اگر روزی ارتباطات را در حد مکالمه و همان پست و تلفن می دیدیم اما امروز ارتباطات با مفهوم شبکه عجین شده و در عرصه های دیگر زندگی همچون اقتصاد، اجتماع و فرهنگ تأثیر گذاشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در بحث فناوری اطلاعات در عصر انفجار هستیم و این تغییرات قابل توصیف نیست و البته انتهای توقع ما از این مقوله رسیدن به اقتصاد دانش بنیان است خاطرنشان کرد: دیگر در عصری زندگی می کنیم که ممکن است افرادی در یک کشور زندگی کنند و در یک کشور دیگر فعالیت های اقتصادی خود را انجام دهند و کارها و خدماتی از طریق سازمان های مجازی صورت گرفته روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود که این امر از اهمیت بحث دورکاری و وجود سازمان های مجازی حکایت دارد.

تقی پور تعداد مشترکان تلفن ثابت را 25 میلیون نفر و تعداد مشترکان موبایل را 56 میلیون نفر عنوان کرد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دسترسی مستقیم بر عملکرد اپراتورهای تلفن همراه داشته و کیفیت خدمات آن ها را کاملاً تحت نظارت دارد و این گونه نیست که تنها به گزارش‌های اپراتورها اکتفا کند.

وی با بیان اینکه بر عملکرد اپراتورهای موبایل نظارت دقیق داشته و کاملاً دسترسی به شبکه‌های اپراتورها آنلاین بوده و قطعی ها با دقت ثبت و ضبط می شود، اضافه کرد: البته مشترکان نظرات خود را می توانند درباره پوشش شبکه و خدمات ارائه شده و مسائل این چنینی از طریق درگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این ارگان اطلاع دهند.

به گزارش مهر تا پایان برنامه پنجم توسعه دستیابی حداقل 60 خانوار به شبکه ملی اطلاعات و افزایش سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از تولید ناخالص ملی به رقم 5 درصد در نظر گرفته شده است.