زیتون کشاورزان یزدی توافقی خریداری می شود

محمدحسن مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با شروع برداشت محصول زیتون در استان و فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی این محصول، شرکت تعاونی روستایی ابرار شاهدیه برای اولین بار اقدام به خرید زیتون مازاد بر مصرف کشاورزان کرده است.

وی بیان داشت: از آغاز فصل برداشت زیتون در اواسط مردادماه تاکنون بالغ بر سه هزار کیلوگرم محصول از کشاورزان یزدی خریداری شده است.

مرشدی عنوان کرد: عملیات خرید تا اوایل مهرماه ادامه خواهد داشت و نرخ هر کیلوگرم زیتون متناسب با کیفیت آن 300 تا 600 تومان اعلام شده است.

وی یادآور شد: بخشی از این محصول در محل شرکت تعاونی روستایی ابرار شاهدیه فرآوری و بخشی دیگر برای روغن کشی و تهیه سایر فرآورده ها به استانهای دیگر از جمله فارس ارسال خواهد شد.

مرشدی ادامه داد: محصول زیتون در استان یزد به عنوان یک محصول نوپا مطرح است و بر اساس آمار جهاد کشاورزی، هزار و صد هکتار از اراضی استان زیرکشت درختان غیربارور و 800 هکتار زیر کشت درختان بارور این محصول قرار دارد.

وی بیان داشت: در سطح استان یزد سالانه 900 تن محصول زیتون برداشت می شود.