هفت مرکز عرضه محصولات غذایی در همدان بهره برداری شد

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مراکز در شهرستانهای همدان، ملایر، رزن، نهاوند و بهار راه اندازی شده اند.

عباسی با تاکید بر اینکه این مراکز پایلوتی برای عرضه انواع محصولات مورد استفاده عموم مردم است، گفت: با همکاری و تعامل فرمانداران و شهرداران در شهرستانها این مراکز برقرار شده اند.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی استان همدان همچنین از برنامه ریزی برای ایجاد پنج مرکز توزیع و عرضه محصولات در مرکز این استان خبر داد و گفت: با همکاری سازمان میادین شهرداری همدان مکان یابی صورت گرفته که با همراهی اداره کل دامپزشکی استان همدان این کار انجام می شود.

وی یادآور شد: ایجاد تنها پایانه توزیع و عرضه مرغ استان همدان نیز در جلسه تنظیم بازار در استانداری به تصویب رسیده در آینده نزدیک در میدان شاهد همدان برقرار می شود.

عباسی با تأکید بر ورود تشکل ها به بخش اقتصادی عنوان کرد: تشکل ها علاوه بر بخش خرید توافقی می توانند در بخشهای عرضه نیز وارد شوند.

وی در ادامه با اشاره به ساخت انبارهای سرد و چند منظوره محصولات کشاورزی در استان همدان افزود: در حال حاضر شبکه تعاون روستایی برای نگهداری و ذخیره سازی انواع محصولات کشاورزی، خریدهای تضمینی و همچنین نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی با ساخت انبارهای سرد وچند منظوره در استان پیشتاز بوده است.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی استان همدان یادآور شد: واحدهای اعتباری شبکه تعاون روستایی استان همدان با جذب سپرده گذاران، مجریان طرح های سودآور و رفع احتیاجات روستاییان در روستاهای استان همدان در حال توسعه است.

وی توزیع نهاده های کشاورزی در بین کشاورزان را از دیگر فعالیت های این سازمان بیان کرد و اظهار داشت: در راستای تأمین و توزیع به موقع نهاده های بخش کشاورزی و عرضه کود، سموم شیمیایی و بذرهای اصلاح شده، شبکه تعاون روستایی اقدام به تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی می کند.

عباسی در پایان از خرید نزدیک به 250هزار تن گندم به صورت مباشرتی در استان همدان خبرداد و گفت: این مقدار توسط 15 مرکز خرید در استان جمع آوری شده در انبارهای مطمئن نگهداری می شود.