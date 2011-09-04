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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

حجرگشت به مهر خبر داد:

نصب صندوق کمیته امداد در آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج

نصب صندوق کمیته امداد در آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج گفت: صندوق امداد در آموزش و پرورش ناحیه یک کرج راه اندازی شده که این امر در راستای اجرای تفاهمنامه مربوطه صورت گرفته است.

علی حجرگشت در گفتگو با خبرنگار مهر از تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد و آموزش و پرورش در کرج خبر داد و این امر را در راستای تحقق اهداف دانست.

وی ادامه داد: بر اساس طرح برکت، کارکنان و پرسنل آموزش و پرورش جهت مشارکت در امور خیریه درصدی از حقوق ماهیانه خود را جهت نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد اختصاص می دهند.

این مسئول همچنین از مساعدت و ارائه کمکهای در طول سال به دانش آموزان بی بضاعت به عنوان یک امر مطلوب و تاثیرگذار نام برد.

وی افزود: در این راستا آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی همچون جشن نیکوکاری، جشن عاطفه ها و سایر مناسبتهای ویژه به کمک کمیته امداد آمده و توسط انجمن اولیاء مربیان به خانواده های نیازمند مددرسانی می کند.

این مسئول ضمن تقدیر و تشکر از خدمات فرهنگی کمیته امداد در دستگیری محرومان و نیازمندان جامعه اظهار داشت: هر قشر و ارگانی متولی امور خاصی است و کمیته امداد هم پناه و یاور محرومان جامعه است.

 فرهنگ نیکوکاری از سنین خردسالی در بین دانش آموزان نهادینه شود

حجرگشت با اشاره به اینکه پناهگاه محرومان، کمیته امداد است، یادآور شد: باید فرهنگ انفاق و نیکوکاری را از سنین خردسالی و کودکی دربین دانش آموزان نهادینه کرد.
 
مدیر آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج افزود: همچنین باید از طریق اجرای برنامه های فرهنگی از قبیل مسابقات نقاشی، مقاله، روزنامه دیواری، شعر ، قصه و ... در ارتقای فرهنگ احسان و نیکوکاری اهتمام ورزید.
کد مطلب 1398326

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