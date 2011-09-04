نصب صندوق کمیته امداد در آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج

علی حجرگشت در گفتگو با خبرنگار مهر از تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد و آموزش و پرورش در کرج خبر داد و این امر را در راستای تحقق اهداف دانست.

وی ادامه داد: بر اساس طرح برکت، کارکنان و پرسنل آموزش و پرورش جهت مشارکت در امور خیریه درصدی از حقوق ماهیانه خود را جهت نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد اختصاص می دهند.

این مسئول همچنین از مساعدت و ارائه کمکهای در طول سال به دانش آموزان بی بضاعت به عنوان یک امر مطلوب و تاثیرگذار نام برد.

وی افزود: در این راستا آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی همچون جشن نیکوکاری، جشن عاطفه ها و سایر مناسبتهای ویژه به کمک کمیته امداد آمده و توسط انجمن اولیاء مربیان به خانواده های نیازمند مددرسانی می کند.

این مسئول ضمن تقدیر و تشکر از خدمات فرهنگی کمیته امداد در دستگیری محرومان و نیازمندان جامعه اظهار داشت: هر قشر و ارگانی متولی امور خاصی است و کمیته امداد هم پناه و یاور محرومان جامعه است.

فرهنگ نیکوکاری از سنین خردسالی در بین دانش آموزان نهادینه شود

حجرگشت با اشاره به اینکه پناهگاه محرومان، کمیته امداد است، یادآور شد: باید فرهنگ انفاق و نیکوکاری را از سنین خردسالی و کودکی دربین دانش آموزان نهادینه کرد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج افزود: همچنین باید از طریق اجرای برنامه های فرهنگی از قبیل مسابقات نقاشی، مقاله، روزنامه دیواری، شعر ، قصه و ... در ارتقای فرهنگ احسان و نیکوکاری اهتمام ورزید.