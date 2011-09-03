رقابتهای آمادگی جسمانی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "روح‌انگیز جهان‌افروز" در این رابطه اظهار داشت: مسابقات بانوان یازدهم شهریورماه در شهرستان ازنا و رقابتهای آقایان نیز دهم شهریورماه در خرم‌آباد برگزار شد.

وی تصریح کرد: در رقابتهای بانوان ورزشکاران پنج تیم از شهرستانهای خرم آباد، الیگودرز، ازنا، بروجرد و دورود به مصاف هم رفتند.

رئیس هیئت ایروبیک و آمادگی جسمانی لرستان ادامه داد: در پایان رقابتها، تیمهای ازنا، بروجرد و دورود به ترتیب اول تا سوم شدند.

به گفته جهان افروز در رقابتهای آقایان نیز که به میزبانی خرم آباد برگزار شد، از مجموع تیمهای شرکت کننده از سراسر استان، تیم خرم آباد اول شد و تیمهای کوهدشت و ازنا نیز به ترتیب عنوان دوم و سوم را کسب کردند.

وی یادآور شد: تیمهای منتخب مسابقات استانی نیز به رقابتهای کشوری آقایان و بانوان که به ترتیب چهاردهم و نوزدهم شهریورماه برگزار می‌شود اعزام خواهند شد.