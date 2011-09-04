سامانه جامع اطلاعات دارویی کشور به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح برای تصویب و اعلام نظر نهایی به منظور اجرایی شدن برای کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال خواهد شد.

طرح مذکور از سوی کمیته توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی برای ایجاد یک بستر مناسب جهت تامین نیازهای کاربران از طریق تجمیع و مدیریت اطلاعات مربوطه از کلیه منابع تولید آمار در بخش بازرگانی، به کمیسیون تخصصی پیشنهاد شده بود.

با اجرای سامانه جامع اطلاعات دارویی کشور (سجاد) ضمن دسترسی به هنگام به آخرین اطلاعات در خصوص وضعیت موجودی دارویی در کشور، امکان نظارت بر صادرات، واردات، تولید، توزیع و عرضه عادلانه دارو در کشور فراهم شده و از بروز مشکلاتی همچون عدم دسترسی به اطلاعات درست و به هنگام از وضعیت زنجیره تامین دارو در مناطق مختلف کشور، کمبود دارو در برخی مناطق، قاچاق دارو و غیره که هم اکنون بخش دارویی کشور با آن مواجه است، پیشگیری خواهد شد.

در صورت تصویب نهایی پروژه سجاد در کارگروه فاوا، در فاز نخست تمامی مراکز پخش سراسری و شعب استانی آنها، مراکز پخش استانی، شرکت های تولید کننده و وارد کننده دارو و در فاز بعدی که فاز توسعه ای این طرح خواهد بود، داروخانه ها، مراکز بهداشتی و درمانی و تمامی عناصر درگیر در زنجیره تامین داروی سراسر کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

به گزارش مهر، کمیسیون تخصصی فاوا دارای چندین کمیته تخصصی است که این کمیته ها دارای وظایف عمومی و مشترک نظیر، هماهنگی و همکاری با کمیسیون تخصصی مدیریت فاوا در قالب ارائه پیشنهاد و یا انجام امور ارجاعی، شناسایی افراد فعال و نخبگان حوزه تخصصی در داخل و خارج کشور، دریافت و بررسی درخواستها و پیشنهادها، بررسی کلیه پروژه های اجرایی شده، در دست اقدام یا در حال تعریف و ایجاد ساماندهای کاربردی، مستندسازی، اطلاع رسانی از فعالیت ها و برنامه های آتی هستند.

این کمیته ها مباحث مختلفی که باید به پروژه تبدیل شوند را بررسی و راهکارهای اجرایی شدن این پروژه ها را به کمیسیون تخصصی ارائه خواهند داد.

کمیسیون تخصصی نیز پس از بررسی موضوعات ارسال شده، پیشنهادهای احتمالی لازم را در خصوص تهیه قوانین و ایجاد سازو کارهای اجرایی به کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات دولت ارائه خواهد کرد تا به سرعت امکان عملیاتی شدن پروژه های تعریف شده در این حوزه در طول برنامه پنجم فراهم شود.