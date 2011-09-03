بان کی مون از سردی روابط آنکارا-تل آویو ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، همزمان با انتشار گزارش مفصل سازمان ملل متحد درباره حمله نظامیان اسرائیلی به کاروان آزادی در سال 2010 "بان کی مون" خواستار بهبود روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی شد.

در حالی که سازمان ملل متحد در این گزارش حق رژیم صهیونیستی در محاصره نوار غزه را به رسمیت شناخته و تنها بر لزوم پرداخت غرامت به بستگان قربانیان این حمله توسط تل آویو اشاره کرده، دولت ترکیه از اخراج سفیر اسرائیل از آنکارا خبر داده است.

بر این اساس دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان تاسف از بروز تنشهای اخیر در روابط دو جانبه ابراز امیدواری کرده طرفین بتوانند با حل اختلافات روابط دوستانه خود را احیا کنند.



در عین حال قطع همکاری های نظامی ترکیه با اسرائیل همچنین نگرانی دولت آمریکا را به دنبال داشته است. در همین رابطه یک سخنگوی وزارت خارجه این کشور از مقامات ترکیه و رژیم صهیونیستی خواسته اختلافات را کنار بگذارند.

به گفته وی، واشنگتن از هر دو طرف می خواهد در راستای حل اختلافات گام بردارند. این در حالی است که دولت آمریکا به عنوان اصلی ترین حامی رژیم صهیونیستی نگران تضعیف بیش از پیش موقعیت این رژیم در منطقه پس از سردی روابطش با آنکارا است.

گفتنی است با وجود انتقاد آنکارا، انتشار گزارش سازمان ملل متحد در مورد حمله سال گذشته صهیونیستها به کاروان آزادی با استقبال نماینده این رژیم در سازمان ملل روبرو شد.