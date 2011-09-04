مصرف برق مشترکین خانگی استان مرکزی 15 درصد کاهش یافت

داود عابدی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: 85 درصد مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی را مشترکین بخش خانگی تشکیل می دهند که ترویج فرهنک صحیح مصرف در این حوزه نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی استان خواهد داشت.

وی ادامه داد: با تلاشهای صورت گرفته در راستای ترویج فرهنگ صحیح مصرف در بین مشترکین برق استان امسال شاهد کاهش پیک شبکه استان از 714 مگاوات به 695 مگاوات هستیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یادآور شد: همچنین امسال میزان مصرف انرژی در بخش تجاری استان نیزکه 10 درصد مشترکین برق استان را شامل می شوند 7.5 درصد کاهش یافته است.

عابدی گفت: این در حالیست که میزان مصرف انرژی برق در بخش صنعت و کشاورزی استان مرکزی در 4 ماهه اول امسال به ترتیب 4 صدم درصد و 6.7 درصد افزایش داشته است.

وی در بخش دیگر سخنان خود مجموع مطالبات شرکت توزیع برق استان مرکزی از مشترکین را رقمی معادل 450 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از مجموع این رقم 16.5 میلیارد ریال بدهی بخش صنعت، 111 میلیارد ریال بدهی مشترکین خانگی، 65 میلیارد ریال بدهی بخش تجاری، 165 میلیارد ریال بدهی بخش کشاورزی و 62 میلیارد ریال بدهی بخش عمومی به شرکت توزیع برق استان مرکزی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی با تاکید بر ضرورت پرداخت مطالبات شرکت توزیع برق استان مرکزی از سوی مشترکین بیان داشت: ارائه خدمات با کیفیت در گرو پرداخت مطالبات شرکت است.

عابدی در ادامه حجم بدهی شرکت توزیع برق استان مرکزی به تأمین کنندگان کالا و خدمات این شرکت را 180 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیازمند دریافت مطالبات معوقه خود از سوی مشترکین است تا ضمن ارائه خدمات مطلوب بتواد بدهی های خود را پرداخت کند.