پیشگیری از مهاجرت به شهرها نیازمند توانمندسازی روستاهاست

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توانمند سازی و ایجاد اشتغال در روستاها از اولویتهای مسئولان در استان البرز است و تحقق این امر از مشکلات می کاهد.

وی ادامه داد: توانمندسازی روستاها به کمک انجام امور مربوطه از جمله راه اندازی طرحهای مختلف دام و طیور و صنایع دستی نقش بسزایی در پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها دارد.

این مسئول اضافه کرد: امسال 60 هزار شغل برای این استان پیش بینی شده و تلاش می کنیم تا بتوانیم فراتر از سهمیه تعیین شده شغل ایجاد کنیم و این امر اهمیت زیادی دارد.

فرهادی یادآور شد: این امر با همکاری و تعامل دستگاه ها در البرز فراهم می شود و باید از هم اکنون، تلاشها در این راستا افزایش یابد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون از تعداد 60 هزار شغل تعیین شده برای البرز، 23 هزار شغل ایجاد شده که این امر، گامی اساسی در کاهش نرخ بیکاری و توسعه اشتغال در استان است.

استاندار البرز یادآور شد: در البرز مشاغل فنی و حرفه ای، تولید و صنعت بازرگانی به ترتیب بیشترین سهم در اشتغال استان را به خود اختصاص داده اند.