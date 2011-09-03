عملیات احداث پانزدهمین سد معیشتی اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان مشگین شهر بعد از ظهر شنبه در مراسم کلنگزنی این سد اظهار داشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه احداث شش سد معیشتی دیگر نیز در این شهرستان آغاز می شود.

فتح آقا محمداوغلی میزان اعتبار سد علمدار را 20 میلیارد ریال اعتبار عنوان کرد و افزود: این سد با داشتن 500 هزار متر مکعب مخزن قدرت آبیاری 200 هکتار از اراضی پایاب را دارد.

وی وضعیت این شهرستان را در ایجاد سد مطلوب توصیف کرد و افزود: از ۴۵ سد در حال بهره برداری استان در سال جاری ۱۲ سد در شهرستان مشگین شهر واقع شده است.

به گفته فرماندار شهرستان مشگین شهر علاوه بر این احداث چهار سد دیگر نیز در سطح این منطقه هم اکنون در دست مطالعه است.

وی همچنین از اجرای طرح پایلوت توسعه کشاورزی در این شهرستان خبر داد و افزود: در قالب این طرح 500 کیلومتر کانال آب و 500 کیلومتر جاده بین مزارع در شهرستان مشگین شهر ایجاد خواهد شد.