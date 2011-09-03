برگزاری کنفرانس فیزیک ایران بعد از 16 سال/ پذیرش 870 مقاله علمی

حسن صدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به توان علمی و پتانسیل های قابل توجهی اساتید گروه فیزیک دانشگاه ارومیه، کنفرانس فیزیک برای دومین بار پس از سال 74 به میزبانی دانشگاه ارومیه 17 تا 17 شهریورماه سالجاری برگزار می شود .

وی در ادامه بیان داشت: از مجموع مقالات پذیرش شده در این کنفرانس، 24 مقاله به اساتید و پژوهشگران دانشگاه ارومیه اختصاص داشته و یک هزار و 294 نفر نیز تا کنون برای شرکت در این گردهمایی بزرگ علمی درخواست ارائه کرده که پس از بررسی های انجام شده مقالات 870 نفر از متقاضیان پذیرش شده است .

رئیس دانشگاه ارومیه اظهار داشت: برای اولین بار در تاریخ برگزاری کنفرانسهای فیزیک مقرر شده یک سخنرانی عمومی تحت عنوان" فیزیک و دنیای معاصر" برای عموم علاقمندان، مردم و بویژه جامعه فرهنگیان و دانش آموزان مشتاق ارائه شود .

صدقی اظهار داشت: اولویت شرکت در این کنفرانس با اعضای انجمن فیزیک و ارائه ‌دهندگان مقاله بوده که در صورت فراهم بودن امکانات و به ‌تشخیص کمیته اجرایی، سایر متقاضیان نیز پذیرفته می شوند .

وی با بیان اینکه متقاضیان شرکت در کنفرانس و مقاله ‌دهندگان، پرسشنامه الکترونیکی ثبت‌نام در کنفرانس را در ‌نشانی وب گاه http://www.psi.ir/physics90 تکمیل کرده بودند، گفت: آخرین مهلت ارسال مقاله برای شرکت در این همایش علمی، پانزدهم اردیبهشت ماه سالجاری جاری تعیین شده بود .

این مسئول اعضای کمیته علمی این کنفرانس را محمود پیامی شبستر از سازمان انرژی اتمی، رسول خدابخش از دانشگاه ارومیه، علی نقی خرمیان از دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانشهای بنیادی، سهراب راهور از دانشگاه صنعتی شریف و مالک زارعیان از دانشگاه علوم پایه زنجان عنوان کرد .

صدقی فاطمه شجاعی، حسین عباسی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، حسن فیروز جاهی از پژوهشکده دانشهای بنیادی، ایرج کاظمی نژاد از دانشگاه شهید چمران اهواز، محمد لامعی رشتی از سازمان انرژی اتمی، فرهنگ لران از دانشگاه صنعتی اصفهان، حمید رضا مشفق از دانشگاه تهران و محمدرضا مطلوب، سامان مقیمی عراقی، میر فائز میری، ارشمید نهال، حمید هراتی زاده دیگر اعضای این کنفرانس علمی هستند .

این مقام مسئول با بیان اینکه رضا عسگری از پژوهشگاه دانشهای بنیادی به عنوان دبیر کمیته علمی کنفرانس فیزیک ایران در سال 90 معرفی شده است، اظهار داشت: محمد طالبیان، سید مقصود گلزان، حسنقلی محمدی، اکبر جعفری، مهدی امنیت طلب، رحیم نادر علی و آرش ثباتیان و کوروش آقایار اعضای کمیته اجرایی هستند .