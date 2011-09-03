بزرگترین مشکل ایتالیا / کناره گیری برلوسکنی تنها راه نجات است

به گزارش خبرگزاری مهر، "ان تی وی" آلمان در تحلیلی در این باره به قلم "وولفرام ناید هارد" نوشت : ایتالیا زیر بار بدهی های هنگفت و تحت حکومت برلوسکنی رنج می کشد. برلوسکنی هفتاد و چهار ساله به بزرگترین مشکل و مسئله سومین کشور بزرگ عضو منطقه یورو تبدیل شده است.

نویسنده در ادامه این مطلب نوشت : ایتالیا یک کشور زیبا با مردمی دوست داشتنی است، اما متاسفانه این کشور یک عیب بزرگ دارد و آن عیب، حکومتی تحت نخست وزیری برلوسکنی است که باعث خجالت و شرمندگی است و با سیاستهایش اکثر مردم این کشور را به سمت ناامیدی سوق داده است. خلاصه می توان گفت این کشور زیبا یک حکومت افتضاح را در راس خود دارد.راس این حکومت، بزرگترین معضل و مشکل ایتالیا است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به رسواییهای اخلاقی و فساد برلوسکنی خاطر نشان کرد: وی در هر حال روی یکی از مهمترین صندلیهای حکومتی در اروپا نشسته است، اما هنوز به ندرت با این سمت خود ارتباط برقرار کرده است.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه چنین وضعیتی در ایتالیا یک فاجعه است، نوشت: این کشور واقعا در برابر تکالیف بزرگی قرار دارد. یک بحران اقتصادی عمیق ایتالیا را تحت فشار قرار داده است. این کشور با بدهی هایی بالغ بر 120 درصد تولید ناخالص داخلی یک بار سنگینی را بر دوش می کشد.

"ان تی وی" در بخش دیگری از این مطلب به عصبانیت بروکسل درباره سیاستهای ایتالیا اشاره کرد و نوشت: اتحادیه اروپا از حکومت برلوسکنی در پیش گرفتن سیاستهای صرفه جویی و ریاضت اقتصادی را خواستار شده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با طرح این پرسش که دیگر چه موضوع قابل اعتمادی در ارتباط با برلوسکنی باقی مانده است، نوشت : ایتالیا و اروپا باید حتی اگر وی امور را کاملا بد پیش می برد تا سال 2013 با نخست وزیر ایتالیا کنار بیایند. شاید برلوسکنی خود تا آن زمان کناره گیری کند که البته این امر برای ایتالیا به مفهوم نجات و رهایی است. در اصل برلوسکنی در برابر کشورش کاملا بی تفاوت رفتار می کند.