همایش تجلیل از تلاشگران تعلیم و تربیت دوره ابتدایی آغاز شد

سیف الله کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همایش تجلیل از تلاشگران ماندگار تعلیم و تربیت دوره ابتدایی با هدف تجلیل و تقدیر از تلاشگران آموزش و پرورش ابتدایی در برنامهها و فعالیتها و مسابقات علمی و مهارتی، مدیران موفق و مجریان برگزیده جشنواره جابربنحیان با حضور فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است.
وی ادامه داد: این مراسم امروز یکشنبه 13 مردادماه جاری رأس ساعت 9 صبح در سالن امامعلی(ع) شهر اراک آغاز شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی یادآور شد: آموزش دوره ابتدایی به عنوان سنگ بنای آموزشهای تحصیلی نقش مهمی در رشد علمی و تحصیلی دانش آموزان دارد.
کریم زاده افزود: اداره کل آموزش و پرورش در تلاش است تا ضمن قدردانی از تلاشگران دوره ابتدایی، بستر ارتقای کیفی آموزشهای این دوره را در سطح مدراس ابتدایی استان مرکزی فراهم کند.
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