910 قصه به دبیرخانه جشنواره بین المللی رضوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیز زاده گرجی بعد از ظهر شنبه در هفتمین جلسه جشنواره قصه گویی رضوی افزود: استقبال گسترده ای از سوی قصه گویان کشوری و بین المللی برای شرکت در این جشنواره صورت گرفته است.

دبیر جشنواره قصه گویی رضوی تاکید کرد: در تمامی مراحل اجرایی جشنواره باید امام رضا (ع) را در امورات خود شاهد و ناظر باشیم و در انجام وظایف محوله کوشا و ساعی عمل کنیم تا مورد رضایت ایشان واقع شویم.

وی، برگزاری این جشنواره را توسط کانون پرورش فکری مازندران یک توفیق الهی دانست و افزود: امسال داوری جشنواره بین المللی رضوی به مراتب بهتر از سال گذشته خواهد بود.



گرجی، با اشاره به انتخاب هیئت داوران جهت بررسی اولیه آثار افزود: با توجه به تجربه و توانایی کارشناسان این کانون، داوری اولیه آثار توسط مربیان کانون پرورش فکری مازندران صورت خواهد گرفت.

مدیر کانون پرورش فکری مازندران با بیان اینکه داوری جشنواره قصه گویی در سه بخش کودک، نوجوان و بزرگسالان صورت می گیرد، افزود: تاکنون تعداد 910 قصه به دبیر خانه جشنواره ارسال که از این میان ،کرمان بیشترین آثار را به خود اختصاص داده و پس از آن سمنان و گلستان آثار بیشتری را به این جشنواره ارسال کردند.



دبیر جشنواره قصه گویی رضوی افزود: سه استان فعال که بیشترین فعالیت را مرتبط با جشنواره داشته باشند، در روز اختتامیه تقدیر خواهد شد.

گرجی افزود: نشریات و خبرنگارانی که در خصوص اطلاع رسانی جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی تلاش داشته، قدردانی می شوند.