تفاهم نامه فنی و حرفه ای و قوه قضائیه امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پرند با اعلام اینکه آموزش های فنی و حرفه ای الگوی بسیار موفق برای پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی محسوب می شوند، گفت: آموزش های فنی و حرفه ای یک الگوی بسیار موفق در این بخش است.

سرپرست سازمان فنی و حرفه ای، اظهار داشت: آموزش های فنی و حرفه ای در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی بسیار موفق عمل کرده و ضرورت دارد بیش از پیش از رویکرد ایجاد مهارت در افراد و توسعه آموزش های مهارتی حمایت شود چرا که ایجاد مهارت در فرد، وی را برای اشتغال آماده و از قرار گرفتن در معرض آسیب های اجتماعی دور می کند.

پرند افزود: درحل حاضر در راستای بهره مندی از آموزش های فنی و حرفه ای در راستای کاهش جرم و آسیب های اجتماعی همگرایی خوبی با قوه قضائیه ایجاد شده است تا بتوانیم شاهد توسعه بیشتر مهارت آموزی برای اقشار آسیب دیده و در معرض آسیب باشیم.

وی بیان داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تاکنون بیش از 3 هزار استاندارد آموزش مهارتی را تولید کرده است و ظرفیت تولید استانداردهای آموزشی در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی را نیز دارد و برای این منظور از صاحب نظران این عرصه دعوت به همکاری می نماییم.

سرپرست فنی و حرفه ای با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری با دفتر پیشگیری های فرهنگی، اجتماعی قوه قضائیه، گفت: با هدف استفاده و بکارگیری بهینه از توانایی های علمی، فرهنگی، آموزشی، مهارتی، تحقیقاتی و پژوهشی دو سویه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و قوه قضائیه در راستای جلوگیری و کاهش وقوع جرم و آسیب های اجتماعی تفاهم نامه ای بین دو مجموعه به امضا رسیده و دبیرخانه آن آغاز به کار نموده است و امیدواریم شاهد یک جهش توسعه ای برای آموزش های مهارتی در این زمینه باشیم.

پرند ادامه داد: باتوجه به برگزاری اجلاس کمیته نظارتی و مشورتی آموزش حرفه ای کشورهای اسلامی و بازدید نمایندگان شرکت کنندگان در اجلاس از فعالیت های سازمان، این سازمان می تواند یک الگوی جامع از آموزش های مهارتی برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در سطح کشورهای جهان اسلام ارائه نماید.