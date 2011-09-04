خوزستان مستعدترین استان برای بخش تعاون است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله موسوی جزایری به مناسبت بزرگداشت هفته تعاون در دیدار با تعاونگران و تشکلهای بخش تعاونی استان خوزستان با اشاره به تصویب قوانین و مقررات بخش تعاون در کنار بخشهای دولتی و خصوصی در سال 58 در قانون اساسی اظهار داشت: بخش تعاونی مجموعه با ارزشی است که با وجود مخالفتهایی که در ابتدای انقلاب اسلامی با آن میشد توسط شهید دکتر بهشتی در کشور پایه گذاری شد.

امام جمعه اهواز در ادامه ضمن برشمردن معایب بخشهای دولتی و خصوصی که سرمایه و مدیریت در دستهای عده ای خاص است و مردم در این امور دخالتی ندارند، تعاون را مردمی ترین بخش اقتصادی کشور برشمرد.



وی تصریح کرد: در بخش تعاون از آنجا که اعضای تعاونی هم کار می کنند و هم مدیریت کار را بر عهده دارند، بهتر از دو بخش دولتی و خصوصی می توانند در بهبود امور اقتصاد مردمی نقش داشته باشند زیرا فرماندهی و مدیریت با نیروی کار در هم ادغام شده و از هم جدا نیستند و در نتیجه می توانند با مدیریت و سرمایه گذاری خود، بستر لازم را برای ایجاد کار، تولید، اشتغال، توسعه، عمران و آبادانی فراهم کنند.



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تاکید بر ضرورت ارتباط و تعامل بیشتر اتحادیه ها و تعاونیهای تولیدی و توزیعی، واسط گری را پدیده ای زشت و مذموم دانست و خواستار قطع دست واسطه هایی شد که با به یغما بردن دسترنج تولید کنندگان و نیز روستائیان، تورم و گرانی را به مردم شهرها و روستاها تحمیل می کنند.



وی همچنین خواستار ایجاد تشکلهایی برای اتحاد و با هم بودن تعاونیها و نیز تقویت اتاق تعاون برای توانمندی تعاونیها و کوتاه شدن دست واسطه ها شد.



موسوی جزایری در ادامه لزوم انباشت سرمایه های کوچک برای انجام کارهای بزرگ در قالب تعاونی را یاد آور شد و اصل 44 قانون اساسی را یکی از اصول پیشتاز و پر برکت قانون اساسی برشمرد و از زحمات دست اندرکاران و تلاشگران بخش تعاونی استان که توانستند در زمینه شاخصهای سامانه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه، تشکیل تعاونی و ایجاد فرصت های شغلی در سال جاری بین استانهای کشور مقام نخست را کسب کنند تقدیر کرد و خواستار تداوم جهاد اقتصادی تعاونگران خوزستانی در مجموعه فعالیتهای اقتصادی کشور از جمله فعالیت بیشتر در امر صادرات شد.



در ابتدای این دیدار ضمن نمایش عملکرد یک ساله اداره کل تعاون خوزستان، چند تن از نمایندگان اتحادیه های تعاونی استان گزارشی از فعالیتهای حوزه کاری خود ارائه کردند.