  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۳۰

جام ‌جهانی‌ ساحلی-ایتالیا/

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مغلوب سوئیس شد/ شانس کمرنگ برای صعود

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مغلوب سوئیس شد/ شانس کمرنگ برای صعود

ملی پوشان فوتبال ساحلی کشورمان دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات جام جهانی 2011 ایتالیا را با شکست مقابل سوئیس پشت سر گذاشتند تا شانس راهیابی‌شان به مرحله دوم این رقابت‌ها به حداقل برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله گروهی مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2011 ایتالیا عصر امروز شنبه تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در ساحل "راوه‌نا"ی ایتالیا به مصاف سوئیس رفت و در حالیکه برای راهیابی به مرحله دوم این رقابت‌ها به برتری مقابل نایب قهرمان دوره گذشته جام جهانی نیاز داشت، با نتیجه 6 بر 4 تن به شکست داد.

برای تیم ملی فوتبال ساحلی سوئیس در این بازی والنتین یائه‌گی، استفان لئو، ساندرو اسپاکاروتلا، مو یائه‌گی، مایکل رودریگوئز و آنجلو شیرینزی موفق به گلزنی شدند و گل‌های تیم ایران توسط محمد مختاری (2 گل)، محمد احمدزاده و حسن عبدالهی به ثمر رسید.

تا پیش از برگزاری دیدار امشب تیم‌های ایتالیا و سنگال، تیم ملی فوتبال ساحلی سوئیس با چهار امتیاز صدرنشین گروه A مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی 2011 است و تیم کشورمان بدون امتیاز در قعر جدول این گروه جای دارد.

ملی پوشان فوتسال ساحلی کشورمان تنها در صورتی شانس راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی 2011 ایتالیا را خواهند داشت که سنگال در دیدار امشب مقابل ایتالیا تن به شکست دهد، آنها در بازی دوشنبه مقابل این نماینده آفریقا به برتری برسند و ایتالیا نیز سوئیس را از پیش رو بردارد.

کد مطلب 1398385

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها