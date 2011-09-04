داوران جشنواره خوشنویسی رضوی معرفی شدند

حسین دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این داوران برجسته در چهار رشته نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث برای بررسی آثار جشنواره به یزد دعوت شده‌ اند تا بهترین‌های خوشنویسی ایران را از میان آثار راه یافته به نمایشگاه انتخاب کنند.

وی ادامه داد: بی‌ شک یکی از شاخص‌ های جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد، حضور برترین اساتید خوشنویسی کشور به عنوان داور در این جشنواره است.

دشتی افزود: اسامی داوران پیشنهادی از سوی دبیرخانه جشنواره به تایید دفتر امورهنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است.

دشتی با بیان اینکه همه آثار دریافتی نهمین دوره جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد توسط هفت نفر از مدرسان انجمن خوشنویسان ایران دفتر یزد در مرحله نخست، انتخاب خواهد شد، افزود: در مرحله نهایی با تغیراتی در روزشمار جشنواره (سوم مهرماه) داوران، آثار انتخاب شده را ارزیابی و مقایسه خواهند کرد.

هیئت داوران دوره نهم جشنواره متشکل از استادان غلامحسین امیرخانی، محمد سلحشور، امیراحمد فلسفی، علی شیرازی و محمود رهبران در رشته نستعلیق و استادان یدالله کابلی، مجتبی ملک‌ زاده و محمد حیدری در رشته شکسته نستعلیق و استادان سیدرضا بنی رضی، احمد عبد رضایی، حجت‌الااسلام سید جعفر کشفی و ایرج نعیمایی راد در رشته نسخ و ثلث هستند که به داوری آثار جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد خواهند پرداختند.