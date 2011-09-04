رسالت مسئولان برگزاری انتخابات امانتداری در آرای مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی عصر شنبه در جلسه مشترک اعضای ستاد انتخابات و هیئت نظارت بر انتخابات در استان اظهار داشت: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران کامل ترین نوع مردم سالاری در جهان است.

وی ادامه داد: به لحاظ کمی نیز برغم همه مشکلات مانند جنگ تحمیلی، فشارها و تحریم های مختلف به صورت میانگین هر سال یک انتخابات پرشور در کشور برگزار شده است که در نوع خود در دنیا کم نظیر است.

وی افزود: انتخابات در کشور ما، مبتنی بر اصول و ارزش های عالیه اسلامی است و دین مبین اسلام برترین الگوی هدایت و راهبری جامعه و انسانهاست.

استاندار خراسان رضوی رای مردم را وسیله مشارکت آنان در تعیین سرنوشت شان دانست و افزود: در جمهوری اسلامی مسئولان و ارکان مختلف حکومتی با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب و تشکیل می شوند.

صلاحی با اشاره به اینکه همواره تلاش دشمن در جهت از بین بردن شیرینی حضور مردم در عرصه های مختلف و تلخ کردن کام آنان است، بیان کرد: دشمنان، مردم را از حضور در عرصه انتخابات منع می کنند ولی بصیرت مردم و تبعیت آنان از رهبر فرزانه انقلاب، آتش فتنه را خاموش کرده و توطئه های آنان را خنثی و آنها را از دستیابی به این خواسته مایوس کرده است.

وی تصریح کرد: حضور همیشگی و گسترده مردم ایران در صحنه انتخابات حتی بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی در مقایسه با کشورهای مدعی آزادی و دموکراسی بی نظیر و حاکی از اعتماد مردم به مسئولان و روند سالم انتخابات است.

استاندار خراسان رضوی مهمترین وظیفه مسئولان انتخابات استان را امانتداری از آراء مردم و تامین شرایط لازم جهت حضور آحاد جامعه در صحنه انتخابات دانست و اظهار داشت: دست اندرکاران برگزاری انتخابات چه در ابعاد اجرایی و نظارتی باید این وظیفه را به بهترین نحو ممکن به سرانجام برسانند.

صلاحی افزود: برنامه ریزی دقیق و آمادگی تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات برای برگزاری قانونمند و به موقع مراحل مختلف انتخابات از جمله وظایف اصلی ستاد است که باید مورد توجه قرار گیرد به طوریکه تمامی واجدان شرایط در اقصی نقاط استان بتوانند از حق قانونی خود در جهت تشکیل مجلسی کارآمد استفاده کنند.

وی گفت: انتخابات در خراسان رضوی باید با حضور و مشارکت حداکثری و آگاهانه آحاد مردم برگزار شود و لذا مدیران استان باید برای اجرای انتخابات، سرآمد و نمونه در کشور مهیا باشند.

حجت الاسلام شریعتی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان نیز در این جلسه آماده سازی مقدمات برگزاری انتخابات سالم، قانونمند و در کمال آرامش و امنیت با حضور حداکثری مردم را حائز اهمیت دانست.

وی افزود: دشمنان القا می کنند که مردم تمایلی به حضور در انتخابات ندارند و عوامل ضد انقلاب نیز عملا تحریم انتخابات را دنبال می کنند ولی مردم همواره با پایبندی و اعتقاد خود به مقام معظم رهبری و التزام به مبانی انقلاب اسلامی و ارزش های آن اثبات کرده اند که توطئه های دشمنان خللی در عزمشان ایجاد نمی کند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان بر آمادگی این هیات در چارچوب قانون و وظایف مربوطه برای هرگونه تعامل و همکاری با ستاد انتخابات استان در جهت حسن برگزاری انتخابات تاکید کرد.

شریعتی موضوع پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در این مرحله را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: اقدامات موثری در جهت اجرای این مهم در هیات نظارت بر انتخابات به عمل آمده است.

وی تعریف و شفاف سازی تخلفات انتخاباتی، اطلاع رسانی عمومی، تبیین موضوع برای کاندیداها و مسئولان ستادهای آنان با برگزاری نشست های توجیهی و استفاده از رسانه های گروهی را از رویکردهای مورد توجه هیئت نظارت استان توصیف نمود.

گفتنی است، در این جلسه محمد غفاری معاون سیاسی امنیتی استانداری و رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی نیز گزارشی از پیش بینی ها و اقدامات به عمل آمده از سوی ستاد انتخابات استان ارائه کرد و از آمادگی ستاد انتخابات و کمیته های شش گانه آن جهت اجرای به موقوع و مطلوب برنامه زمانبندی انتخابات در اقصی نقاط استان، خبر داد.