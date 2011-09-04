فراهم کردن تسهیلات منجر به رعایت استاندارد توسط زعفران کاران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نیاوند عصر شنبه در مراسم افتتاح خط بستهبندی زعفران در مشهد، با تأکید بر ضرورت استاندارد، سلامت و بهداشت زعفران تصریح کرد: مطالعه و بررسی روی فرآوردههای متفاوت و مصارف دارویی زعفران و استفاده از نتایج آن، سبب جلوگیری از خام خوری این محصول و ایجاد ارزش افزوده بیشتر میشود.
وی ایجاد ردیف متمرکز در بودجه کشور و استفاده از منابع اعتباری جهاد کشاورزی در راستای مدیریت و صادرات زعفران را از راههای حمایت مستمر مسئولان عالی رتبه کشوری و استانی در این زمینه دانست.
در این مراسم امیرمسعود پژمانپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای روستایی خراسان رضوی هدف از تأسیس این خط بستهبندی را ارائه محصول زعفران با کیفیت و دارای استانداردهای بینالمللی عنوان کرد.
وی اظهار داشت: این اتحادیه با خرید زعفران و تبدیل و انتقال آن به بازارهای مصرف داخلی و خارجی با جلوگیری از نفوذ واسطهها و دلالان غیرمجاز علاوه بر کنترل قیمتها، کشاورزان را یاری میکند تا محصول ماهها تلاش خود را با سهیم بودن در سود شرکت به دست آورند.
پژمانپور ظرفیت اسمی این خط بستهبندی را پنج تن در سال اعلام کرد و ادامه داد: این مجموعه که زعفران را در بستههای 0.1 تا 25 گرمی و در پنج نوع مختلف بستهبندی میکند با سرمایهای بالغ بر یکمیلیارد و 500 میلیون ریال از محل سهام روستائیان تجهیز شده است.
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