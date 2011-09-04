طلاق در گناباد به مرز هشدار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی عصر شنبه در شورای فرهنگ عمومی این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر با تدابیری که از سال 88 در این شهرستان انجام شده نسبت ازدواج به طلاق ارتقاء یافته است ولی این وضعیت همچنان مناسب نیست.

وی افزود: تحقیقات نشان داده شده که افزایش تحصیلات و افزایش نهادهای حمایتی، استقلال خانمها، تکثر دفاتر وکالت، از عوامل ایجاد طلاق در این شهرستان هستند.

وی گفت: یکی از عوامل طلاق بیکاری است و بیکاری نیروهای بومی در گناباد به این خاطر است که گنابادیها حاضر نیستند به کار یدی تن دهند و اگر نه در این شهرستان برای دیپلمه ها و زیر دیپلمه ها مشکل اشتغال نداریم.

صفایی تاکید کرد: عمده مشکل اشتغال ما مربوط به دانش آموختگان دانشگاهی این شهرستان است.

وی با اشاره به مشکلات برخی از دانشجویان غیربومی در شهرستان افزود: برای دانشجویان ورودی دانشگاه ها حتما باید در ابتدای ورودشان به دانشگاه اردوهای توجیهی برگزار شود و در زمینه ارتباط با جنس مخالف و زندگی دانشجویی و دور از خانواده آگاه سازی صورت گیرد.

وی پیشنهاد داد که یکی از دانشگاههای گناباد و ترجیحا گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد این شهر یک الگوی ازدواج آسان را به جوانان ارائه دهد.