مازندران رتبه دوم تعاونیهای ثبت شده کشور را دارد

اسماعیل نیلچیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون حدود 13 هزاز تعاونی در مازندران به ثبت رسیده که پس از استان تهران، رتبه دوم را در این زمینه کسب کرده است.

وی افزود: حدود 40 درصد این تعاونیها از 10 تا 95 درصد به صورت دانش بنیان فعالیت خود را انجام شده و با کمک دولت می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

نیلچیان با اشاره به تعداد شرکتهای تعاونی ثبت شده در استان، شرکت های تعاونی فعال استان در سال گذشته، 721 شرکت تعاونی اعلام کرد و گفت: بیشترین ثبت شرکت تعاونی در مازندران صورت گرفته است.

مدیرکل تعاون مازندران با اشاره به افتتاح طرحهای این مجموعه در هفته دولت و تعاون، اضافه کرد: در این مدت 27 شرکت تعاونی در استان افتتاح خواهد شد.

وی با تاکید بر نقش شرکتهای تعاونی در اشتغال مولد در جامعه افزود: با بهره گیری از ظرفیتهای مناسب شرکتهای تعاونی می توان اشتغال زایی ایجاد کرد.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

