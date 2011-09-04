سهمیه اشتغال با تکمیل مرکز فنی و حرفه ای و شهرک صنعتی محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی عصر شنبه در جمع مدیران شهرستان با تأکید بر شناسایی فرصت های شغلی توسط دستگاه های اجرایی و تولیدی ادامه داد: فرصت نزدیکی شهرستان به مرکز استان محدودیت سرمایه گذاری را کاهش داده است.

حسینی با باین اینکه سهمیه تکلیفی شهرستان برای ایجاد اشتغال در سال جاری بیش از پنج هزار فرصت شغلی است، عنوان داشت: 70 درصد متقاضیان اشتغال در این شهرستان تحصیل کرده هستند، اما گاهی تحصیلات آنان متناسب با نیاز واحدهای صنعتی نیست.

وی افزود: سهم اشتغال شهرستان از سهمیه 230 هزار فرصت شغلی استان پنج هزار و 520 فرصت شغلی و دو هزار و 500 فرصت شغلی خانگی است.

وی ادامه داد: تحقق این وعده تکلیف همه مسئولین است که همت مضاعف می طلبد بنابراین همه دستگاه ها باید با حرکت در مسیر سیاست های ابلاغی حداکثر توان و تلاش خود را برای تحقق آن بکار گیرند.

حسینی بیان داشت: اشتغال یکی از مهمترین دغدغه های مردم به ویژه جوانان است که در سال جهاد اقتصادی کارآمدی نظام وابستگی شدیدی به کاهش این دغدغه دارد.

وی اظهارکرد: مسئولین افزایش کارآیی و توسعه بهره وری را جدی بگیرند تا در این مسیر از آنچه که هست یک گام جلوتر برویم.

فرماندار چناران با اشاره به راه اندازی سامانه رصد برای ساماندهی امر اشتغال و کسب رتبه پانزدهم شهرستان گفت: با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت اشتغال در شهرستان جایگاه خوبی نیست و باید ارتقاء ‌یابد.

وی بر فعال تر کردن کارگروه اشتغال و ضرورت جذب سرمایه گذاران تاکید کرد و افزود: ‌دستگاه های اجرایی با مطالعه دقیق و بهره گیری از تبصره های قوانین نسبت به جذب سرمایه گذاران و رفع موانع سرمایه گذاری تلاش کنند.