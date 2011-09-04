مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید آخوندی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این مسابقات در دو گروه خواهران و برادران در رده های سنی شکوفه و بزرگسال در رشته های مفاهیم، حفظ، قرائت و ترتیل برگزار می شود.

وی گفت: ثبت نام مرحله شهرستانی از 15 مردادماه آغاز شده و تا یک مهرماه ادامه دارد، همچنین مسابقات مرحله شهرستانی در فواصل زمانی 25 مهر لغایت پنج آبان ماه و مرحله استانی در فواصل زمانی 15 آبان لغایت پنج آذرماه برگزار خواهد شد.

مسئول فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به شرط ورود به آزمون مفاهیم قرآن تصریح کرد: شرکت در آزمون کتبی مفاهیم قرآن کریم برای تمامی شرکت کنندگان در رشته های مختلف مسابقات اعم از خواهران و برادران در مسابقات شهرستانی و استانی قرآن کریم الزامی است.

وی افزود: همچنین شرط ورود به مسابقات این رشته کسب حداقل 60 درصد امتیاز از آزمون مفاهیم در هر مرحله است.

آخوندی بیان کرد: زمان دقیق برگزاری مسابقات مرحله شهرستانی و استانی به زودی اعلام خواهد شد.