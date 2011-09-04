به گزارش خبرگزاری مهر، جواد هاشمی اظهار کرد: نشستهای گفتمان دینی 12 تا 16 و 18 شهریور ماه جاری با مباحث کلی "زلال احکام"، "تدبر در قرآن"، "پرسمان دینی"، "در محضر عالم آل محمد(ص)" و "به سوی ظهور" برگزار میشود.
وی افزود: این نشستها پیرامون موضوعات احکام زیارت، تدبر در قرآن، طب الرضا، سیره تربیتی امام رضا(ع) و امام زمان(ع) در ادیان برگزار میشود.
هاشمی تصریح کرد: در این نشستها حججالاسلام درانی، فیض آبادی، ضیایی، نصیری و مرادی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
وی یادآور شد: سلسله نشستهای گفتمان دینی هر هفته با موضوعات متفاوتی ویژه زائران و مجاوران بارگاه منور حضرت رضا(ع) پس از نماز مغرب و عشا در صحن جمهوری اسلامی برگزار میشود.
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