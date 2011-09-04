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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

1500 تابلو از آرایه های حرم رضوی به 52 کشور ارسال شد

1500 تابلو از آرایه های حرم رضوی به 52 کشور ارسال شد

مشهد - خبرگزاری مهر: هزار و 500 تابلو از آرایه‌های معماری حرم مطهر رضوی توسط مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی به 52 کشور ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تابلوها شامل آرایه‌های معماری همچون کاشی‌کاری، آینه‌کاری، گچ‌کاری، معرق و منبت، تصاویری از زائرین حضرت رضا(ع) و اشیای موزه‌ای و قرآن‌های نفیس است.

این آرایه ها  در قالب 30 تابلو با طرح‌های مختلف برای ارسال به 52 کشور جهان تهیه و به دبیرخانه جشنواره امام رضا(ع) ارسال شده است.

مؤسسه آفرینش‌های هنری با هدف هرچه بهتر برگزارشدن برنامه‌های ویژه دهه کرامت ماموریت دارد تا برای نمایش زوایای هنری و جلوه‌های بصری حرم مطهر رضوی و هنر اسلامی ایرانی برای هموطنان و علاقه‌مندان به ساحت مقدس امام رضا(ع) در خارج از کشور نمایشگاه‌ها و گالری‌هایی از آرایه‌های هنری رضوی، اشیا موزه‌ای و جلوه‌های ارادت و زیارت از حضرت رضا(ع) برگزار کند.

کد مطلب 1398410

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