1500 تابلو از آرایه های حرم رضوی به 52 کشور ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تابلوها شامل آرایه‌های معماری همچون کاشی‌کاری، آینه‌کاری، گچ‌کاری، معرق و منبت، تصاویری از زائرین حضرت رضا(ع) و اشیای موزه‌ای و قرآن‌های نفیس است.

این آرایه ها در قالب 30 تابلو با طرح‌های مختلف برای ارسال به 52 کشور جهان تهیه و به دبیرخانه جشنواره امام رضا(ع) ارسال شده است.

مؤسسه آفرینش‌های هنری با هدف هرچه بهتر برگزارشدن برنامه‌های ویژه دهه کرامت ماموریت دارد تا برای نمایش زوایای هنری و جلوه‌های بصری حرم مطهر رضوی و هنر اسلامی ایرانی برای هموطنان و علاقه‌مندان به ساحت مقدس امام رضا(ع) در خارج از کشور نمایشگاه‌ها و گالری‌هایی از آرایه‌های هنری رضوی، اشیا موزه‌ای و جلوه‌های ارادت و زیارت از حضرت رضا(ع) برگزار کند.