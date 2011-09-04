کانونهای فرهنگی تنها در 10 درصد مساجد اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سعادتی شامگاه شنبه در تجلیل از فعالان مذهبی و خادمان مساجد شهرستان نیر اظهار داشت: در سطح استان اردبیل هزار و 960 مسجد فعال است که از این تعداد تنها در 185 مسجد کانون فرهنگی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه شهرستان نیر 110 مسجد و اماکن مذهبی وجود دارد، اضافه کرد: از این تعداد تنها در پنج مسجد کانون فرهنگی فعال شده که کمتر از پنج درصد مساجد این شهرستان است.

مدیر کانونهای مساجد استان بر ایجاد کانونهای فرهنگی در مساجد و فعال سازی آن تاکید کرد و افزود: این مراکز با جذب اقشار مختلف مردم بویژه نوجوانان و جوانان می تواند پایگاه مهمی در مقابله با جنگ نرم دشمن باشد.

وی با اشاره به نقش مساجد در پیروزی مکتب اسلام و انقلاب اسلامی خواستار ضرورت توجه جدی مسئولان استان اردبیل به مساجد و برنامه های فرهنگی در برابر هجمه ها و توطئه های نرم دشمنان شد.

سعادتی رفع نارساییها و مشکلات اماکن دینی و مذهبی، اختصاص اعتبارات لازم در خصوص ترویج فرهنگ نماز، قرآن و دیگر برنامه های دینی را از مهمترین راهکارهای توسعه و شکوفایی این مراکز برشمرد.

وی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات مساجد روستاها بویژه در ایجاد و راه اندازی کانون در این مناطق تاکید کرد و عنوان کرد: امسال برنامه های ویژه ای برای مساجد روستایی تدوین شده و به اجرا درآمده است.

این مراسم با حضور امام جمعه و فرماندار نیر و همچنین تنی چند از مسئولان محلی و تعدادی از فعالان مذهبی، فرهنگی اجتماعی و خادمان مساجد شهرستان نیر برگزار شد.

در پایان نیز از 15 فعال دینی و مذهبی این شهرستان و خادمین مساجد شهرستان با اعطای هدیه و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.