سرگردانی سرهنگ در بیابانها؛ ماجرای فرار خانواده قذافی به الجزایر

هنگامی که مردم لیبی همانند همتایان مصری و تونسی خود علیه رژیم دیکتاتوری معمر قذافی به پا خاستند هرگز گمان نمی کردند که با سرکوب وحشیانه یعنی بمباران روبرو شوند، اما آنها عقب ننشستند، بلکه توانستند با سلطه بر مناطق شرقی روند تدریحی تسلط خود را بر تمام لیبی ادامه دهند.

قذافی که مناطق شرقی را از دست رفته می دید عقب ننشست و در سخنرانی معروف خود موسوم به "دار دار زنق زنق" که بعدها سرمشق آهنگ سازان شد همه نوع القاب ناپسند از روانگردان گرفته تا موش به انقلابیون نسبت داد.

در طول این مدت، شهرهای لیبی بارها دست به دست میان انقلابیون و گردانهای وفادار به قذافی چرخید و هر روز گزارشهایی درباره جنایات قذافی علیه مردم لیبی منتشر شد تا اینکه نیروهای ائتلاف کشورهای غربی که زمانی قذافی دست بر شانه رهبران آنها می گذاشت و عکس یادگاری می گرفت، این بار به طمع نفت لیبی، بمبهای خود را بر سر نیروهای قذافی ریختند تا انقلابیون فرصتی برای پیشروی پیدا کنند.

نبرد لیبی ادامه داشت تا اینکه با نزدیک شدن انقلابیون به طرابلس نشانه های سقوط آشکار شد و تصرف دژ محکم باب العزیزیه پایانی بر رژیم قذافی بود. مردم و انقلابیون به کاخهای خالی قذافی و فرزندانش راه یافتند و به غارت گسترده آنها پرداختند.

از این پس ماموریت انقلابیون پیدا کردن قذافی و خانواده فراری بود هر چند که خبرهایی از کشته شدن خمیس قذافی منتشرشد اما قذافی هنوز مخفی است و اعضای شورای انتقالی لیبی به نیافتن وی اذعان دارند و یک روز محل اختفای وی را طرابلس، زمانی بنی ولید و زمان دیگر مناطق صحرانشین می دانند.

اما موضوعی که رسانه های الجزایری به آن پرداخته اند و شاید برای همگان جالب باشد ماجرای فرار خانواده قذافی به الجزایر بود.

جزئیات فرار خانواده سرهنگ به الجزایر

منابع خبری الجزایری جزئیات فرار خانواده قذافی شامل هانیبال و محمد دو پسر قذافی و عایشه دختر قذافی به اتفاق همسر و فرزندانشان و "صفیه ورکش" همسر دوم قذافی را لحظه خروج آنها از سرت تا رسیدن به پایگاه نظامی "بوواریک" فاش کرده اند.

سفر خانواده قذافی از شهر سرت تا الجزایر چهار روز به طول انجامید و این عملیات کاملا سری بود.کاروان خانواده قذافی شامل پنجاه نفر و چهارده ماشین بود که محافظان مسلح داشتند و در سه مرحله وارد الجزایر شدند.

نظامیانی با لباس غیر نظامی از پایتخت الجزایر برای همراهی خانواده قذافی اعزام شدند و هفت دستگاه خودرو جیپ از طریق گذرگاه الدبداب در روز 27 ماه آگوست برای استتار انتقال وارد لیبی شدند این اقدام پس از رسیدن اخباری درباره خطر کمین انقلابیون لیبی انجام شد.

در هنگام انتقال، تبادل آتش گسترده ای میان انقلابیون با محافظان خانواده قذافی در شرق "غدامس" در گرفت که چند ساعتی خانواده قذافی را معطل نگه داشت که در نهایت محافظان پیروز شدند.

اما الجزایر به محافظان مسلح همراه خانواده قذافی اجازه ورود به این کشور را نداد همچنین اجازه ورود خودروهای حامل وسایل شخصی و پول و طلا را هم صادر نکرد.

سرانجام خانواده قذافی از طریق گذرگاه مخفی صحرایی محل عبور و مرور قاچاقچیان در جنوب غربی لیبی حد فاصل غدامس و غات وارد الجزایر و به فرودگاه نظامی در استان "ایلیزی" منتقل شدند.



مقامات الجزایری عایشه قذافی را که باردار بود، به همراه یک زن دیگر با بالگردی منتقل کردند و سپس با یک آمبولانس مجهز وی را به بیمارستان جانیت انتقال دادند و عایشه قذافی فرزند خود که نامش را امل جانیت گذاشت به دنیا آورد.

گزارشها حاکی است که نیروهای ویژه الجزایری خودروهای حامل خانواده قذافی را تا یک منطقه نظامی اسکورت کرده اند و آنها پس از استراحتی اندک با یک هواپیمای اختصاصی به پایگاه هوایی بوواریک در نزدیک پایتخت الجزایر منتقل شدند.