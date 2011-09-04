محمود بهمنی در گفتگو با مهر در خصوص برنامه تسهیلات دهی بانک ها به اشتغال زایی 2 میلیون و 500 هزار نفری در سال جاری و بسته حمایتی شبکه بانکی برای تحقق این هدف، گفت: هم اکنون تمام توان خود را برای این منظور به کار گرفته ایم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هنوز 7 ماه تا پایان سال وقت است، اظهار داشت: در نشست شورای عالی اشتغال اعلام کردیم که 58 هزار میلیارد تومان می توانیم به عنوان منابع قرض الحسنه در اختیار اشتغال زایی قرار دهیم.

بهمنی با بیان اینکه از این طریق توان تسهیلات دهی بانک ها را اعلام کردیم، خاطر نشان کرد: به عبارتی در شورای عالی اشتغال اعلام کردیم که بانک ها می توانند تا پایان سال جاری 58 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار اشتغال زایی قرار دهند.

وی ادامه داد: بنابراین بانک ها می توانند طبق رقم اعلام شده نسبت به تسهیلات دهی به طرح هایی که منجر به اشتغال زایی می شود اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این میزان منابع باید به عنوان قرض الحسنه به مشاغل خرد، کمیته امداد و سایر دستگاه های مرتبط با اشتغال زایی پرداخت شود، گفت: با مشخص شدن میزان تسهیلات دهی شبکه بانکی، بانک ها برخی تقسیم بندی ها را نیز انجام و اعلام کرده اند.

به گفته بهمنی، بانک مرکزی خود به دنبال اشتغال زایی نیست و در این زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز ایجاد فرصت های جدید شغلی را دنبال می کند.

به گزارش مهر، در آخرین نشست شورای عالی اشتغال که طی هفته گذشته به ریاست رئیس جمهور برگزار شد محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بانک ها در سال جاری 58 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه را به طرح های اشتغال زایی خواهند پرداخت.

با اعلام توان تسهیلات دهی بانک ها برای تحقق بسته اشتغالی 2 میلیون و 500 هزاری دولت در سال 90، هم اکنون فاز جدیدی از برنامه ها برای جمع بندی نهایی نحوه حمایت بانک ها از طرح های اشتغال زایی و همچنین چگونگی اختصاص آن به استان ها در جریان است.