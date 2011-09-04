شعبه دانشگاه پیام نور در شهر عنبران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری شامگاه شنبه در دیدار و عیادت از شیخ ثابت شفیقی امام جمعه سابق عنبران اظهار داشت: راه اندازی این دانشگاه موجب توسعه علمی منطقه خواهد شد.

وی در این دیدار که امام جمعه اردبیل نیز حضور داشت، توسعه مراکز آموزش عالی را یکی از معیارهای توسعه هر منطقه دانست و اضافه کرد: نباید همه رشته های دانشگاهی را در مرکز استان متمرکز کرد.

استاندار اردبیل نسبت به پیگیری موضوع راه اندازی دانشگاه پیام نور در عنبران تا حصول به نتیجه قول مساعد داد و افزود: بهتر است با سوق دادن برخی از رشته های مرتبط به شهرستانهای استان موجبات توسعه شهرستانها را فراهم کنیم.

حجت الاسلام سیدحسن عاملی امام جمعه اردبیل نیز راه اندازی دانشگاه پیام نور در عنبران را موجب توسعه فرهنگی منطقه و پاسخگویی به خواسته مردم دانست و از استاندار اردبیل خواست با این امر موافقت کند.

امام جمعه سابق شهر عنبران نیز در این دیدار از زحمات مسئولان استان در عیادت از وی و نیز تامین امنیت برای مردم استان و منطقه عنبران تقدیر کرد و ابراز داشت: عنبران امروز هر چه دارد به برکت انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام شیخ ثابت شفیقی همچنین بر لزوم احداث سد برای توسعه عمران و آبادانی عنبران تاکید کرد و خواستار تسریع در احداث این سد شد.

بخش عنبران منطقه ای سنی نشین بوده و از توابع شهرستان نمین به شمار می رود.