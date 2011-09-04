تقویم فدراسیون جهانی تکواندو تغییر کرد/ جام جهانی بعد از المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی قرار بود اواخر سالجاری به میزبانی "آروبا" برگزار شود که تداخل با مسابقات انتخابی المپیک باعث شد به زمان دیگری موکول شد، بر اساس تقویم جدید سال 2012 مسابقات قهرمانی آسیا طی روزهای 16 تا آوریل(اواخر فرودین ماه 91) برگزار خواهد شد.

مسابقات تکواندو در المپیک تابستانی لندن8 تا 11 آگوست (17 تا 20 مرداد91) و جام جهانی 2012 بعد از این رقابتها انجام خواهد شد که تاکنون زمان دقیق آن اعلام نشده است.

بر اساس تقویم جدید wtf بیستمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان که به میزبانی ویتنام در هوشی مینه برگزار خواهد شد در اولویت کادر فنی و مسئولان فدراسیون خواهد بود.

تمرینات تیم ملی از روز شنبه آغاز شد و باید منتظر ماند و دید آیا در فاصله سه ماه تا المپیک، کادر فنی از حضور معتمد و کرمی در ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان بهره خواهد برد یا خیر!