به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره رقابتهای کوراش قهرمانی آسیا با حضور دو تیم از ایران و 12 تیم خارجی به میزبانی کشورمان در سالن "قلاویزان" ایلام برگزار می شود. عراق، قزاقستان، ازبکستان (دو تیم)، هند، ترکمنستان، ژاپن، تایلند، افغانستان، اردن، سوریه و ویتنام تیم های خارجی حاضر در این مسابقات خواهند بود.

تیم ملی کوراش کشورمان به همراه تیم منتخب ایلام به نمایندگی از ایران در این دوره از مسابقات حضور پیدا خواهند کرد. کوراش یکی از رشته های رسمی در بازیهای آسیایی 2014 کره جنوبی خواهد بود. به همین دلیل استقبال از این مسابقات نسبت به دوره های قبل بیشتر شده است.

همچنین قبل از این رقابتها مسابقات، نوزدهمین دوره مسابقه های بین‌المللی جودو جام 'فجر' (گرامیداشت شهیدان و سرداران شهید استان ایلام) طی روزهای 16 و 17 شهریورماه در ایلام برگزار می‌شود. رقابتهای جام فجر چند سالی به دست فراموشی سپرده شده بود و دوباره از سر گرفته خواهد شد.

در این مسابقات نیز چهار تیم داخلی به همراه تیم هایی از اردن، ترکمنستان، سوریه، عراق، افغانستان و قزاقستان به رقابت خواهند پرداخت.