چند تاریخ برای آغاز سال تحصیلی!/ واکنش وزیرعلوم به تعدد زمان بازگشایی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی زمان آغاز سال تحصیلی 91 - 90 و شروع تشکیل کلاسها بر اساس تقویم آموزشی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها از 19 شهریور ماه تا 3 مهرماه درگیر بازگشایی هستند.

تا کنون دست کم چهار تاریخ برای شروع تشکیل کلاسها و آغاز سال تحصیلی دانشگاهی کشور اعلام شده است. این تعدد زمانی برای آغاز سال تحصیلی دانشگاهها مخصوص سال تحصیلی جدید نیست بلکه گزارشها حاکی از آن هستند که دانشگاهیان در سال تحصیلی گذشته نیز دست کم با 10 تاریخ برای آغاز سال تحصیلی روبرو بودند.

هر چند فراوانی 26 شهریور ماه 90 به عنوان زمان آغاز سال تحصیلی و شروع کلاسهای دانشگاهها بیشتر است اما برخی دانشگاهها مانند صنعتی امیرکبیر می خواهند از 19 شهریورماه کلاسها را تشکیل دهند و یا دانشگاه تربیت مدرس سوم مهر ماه را به عنوان زمان آغاز سال تحصیلی در این دانشگاه قرار داده است.

بررسی زمان آغاز سال تحصیلی 90 - 89 در دانشگاه‌های مختلف و شروع تشکیل کلاسها در سال تحصیلی گذشته بر اساس تقویم آموزشی 48 دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد دانشگاهیان در سال تحصیلی گذشته دست کم با 10 تاریخ برای آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها روبرو بودند.