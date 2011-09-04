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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

رنگیدن در گفتگو با مهر:

برداشت زیتون از باغات رودبار آغاز شد

برداشت زیتون از باغات رودبار آغاز شد

رودبار - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار از آغاز برداشت محصول زیتون از باغات این شهرستان خبر داد.

تیمور رنگیدن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه 14 هزار باغدار رودباری از امروز برداشت زیتون را آغاز کردند، افزود: سالانه به طور میانگین 12 هزار تن زیتون از پنج هزار و 500 هکتار باغ رودبار برداشت می شود که این میزان 18 درصد زیتون تولیدی کشور است. 

وی اظهارداشت: امسال بیش از 17 هزار تن زیتون از باغات این شهرستان برداشت می شود که این میزان چهار هزار و 600 تن بیشتر از پارسال خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی رودبار گفت: ازاین میزان زیتون 60 درصد در سبد مصرفی خانوار قرار می گیرد و بقیه برای روغن کشی استفاده می شود.

وی در ادامه مهمترین مشکلات زیتونکاران رودباری را ورود زیتون بی کیفیت قاچاق به بازار، سنتی بودن ساختار فرآوری زیتون و کمبود واحدهای بسته بندی اعلام کرد.

رنگیدن همچنین با اشاره به اینکه رودبار به دلیل خشکی آب و هوا تنها شهرستان تولید کننده زیتون گیلان است، یادآورشد: این شهرستان سومین تولید کننده زیتون پس زنجان و فارس در کشور است.

کد مطلب 1398435

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