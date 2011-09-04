برداشت زیتون از باغات رودبار آغاز شد

تیمور رنگیدن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه 14 هزار باغدار رودباری از امروز برداشت زیتون را آغاز کردند، افزود: سالانه به طور میانگین 12 هزار تن زیتون از پنج هزار و 500 هکتار باغ رودبار برداشت می شود که این میزان 18 درصد زیتون تولیدی کشور است.

وی اظهارداشت: امسال بیش از 17 هزار تن زیتون از باغات این شهرستان برداشت می شود که این میزان چهار هزار و 600 تن بیشتر از پارسال خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی رودبار گفت: ازاین میزان زیتون 60 درصد در سبد مصرفی خانوار قرار می گیرد و بقیه برای روغن کشی استفاده می شود.

وی در ادامه مهمترین مشکلات زیتونکاران رودباری را ورود زیتون بی کیفیت قاچاق به بازار، سنتی بودن ساختار فرآوری زیتون و کمبود واحدهای بسته بندی اعلام کرد.

رنگیدن همچنین با اشاره به اینکه رودبار به دلیل خشکی آب و هوا تنها شهرستان تولید کننده زیتون گیلان است، یادآورشد: این شهرستان سومین تولید کننده زیتون پس زنجان و فارس در کشور است.